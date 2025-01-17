Стоматолог розповіла, чому зуби жовтіють, навіть якщо ви регулярного їх чистите

Багато хто мріє про білосніжну усмішку та здорові зуби. Однак, інколи навіть при регулярному чищенні цього досягти не вдається і зуби все одно виглядають жовтими. Цьому є логічне пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чому зуби жовтіють при постійному чищенні

Надмірне чищення

Стоматолог Зейнаб Макі розповіла, чим більше ви намагаєтесь зробити зуби білішими, тим гірше це може вплинути на стан ротової порожнини.

Зокрема, багатьох людей зуби мають жовтий відтінок, що б вони не робили. Часто люди роблять одну помилку, коли йдеться про чищення зубів, що приносить більше шкоди, ніж користі.

"Можливо, ви занадто сильно чистите зуби, знімаючи цю білу емаль",- сказала експерт.

Відомо, що надмірне захоплення чищенням зубів руйнує твердий зовнішній шар зубів - те, що покриває їх і захищає від пошкоджень.

Агресивне чищення може пошкодити зуби, а також оголити шар дентину під зубами, який жовто-коричневого кольору.

Харчування

Доктор Макі додала, що ще однією причиною, через яку зуби жовтіють, є дієта та спосіб життя. Сюди відноситься куріння та вживання певних напоїв і закусок.

Відомо, що прийом деяких ліків також викликає пожовтіння зубів, включаючи антибіотики, ліки від артеріального тиску та антигістамінні препарати.

Кислі фруктові соки також здатні забарвлювати зуби. Однак, за допомогою соломинки можна зберегти емаль міцною навіть під час споживання газованих напоїв або кави.

Як часто чистити зуби

Варто чистити зуби не менше 2 хв. Від тривалості залежить ефективність очищення ротової порожнини, що зменшує ризик виникнення карієсу та хвороб ясен.

Використовуйте зубну пасту з правильною концентрацією фтору. Вміст фтору завжди має бути вказано на упаковці. Дорослим рекомендовано використовувати зубну пасту, що містить щонайменше 1350 ppm фториду. Якщо ви маєте підвищену чутливість зубів, не рекомендується використовувати зубні пасти, що містять фтор.

Також варто замінювати щітку кожні 3 місяці, адже за це час на ній накопичуються мікроби.