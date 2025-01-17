Стоматолог рассказала, почему зубы желтеют, даже если вы регулярно их чистите

Многие мечтают о белоснежной улыбке и здоровых зубах. Однако, иногда даже при регулярной чистке этого достичь не удается и зубы все равно выглядят желтыми. Этому есть логическое объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Почему зубы желтеют при постоянной чистке

Чрезмерная чистка

Стоматолог Зейнаб Маки рассказала, чем больше вы пытаетесь сделать зубы белее, тем хуже это может повлиять на состояние ротовой полости.

В частности, у многих людей зубы имеют желтый оттенок, что бы они ни делали. Часто люди делают одну ошибку, когда речь идет о чистке зубов, что приносит больше вреда, чем пользы.

"Возможно, вы слишком сильно чистите зубы, снимая эту белую эмаль",- сказала эксперт.

Известно, что чрезмерное увлечение чисткой зубов разрушает твердый внешний слой зубов - то, что покрывает их и защищает от повреждений.

Агрессивная чистка может повредить зубы, а также обнажить слой дентина под зубами, который желто-коричневого цвета.

Питание

Доктор Маки добавила, что еще одной причиной, по которой зубы желтеют, является диета и образ жизни. Сюда относится курение и употребление определенных напитков и закусок.

Известно, что прием некоторых лекарств также вызывает пожелтение зубов, включая антибиотики, лекарства от артериального давления и антигистаминные препараты.

Кислые фруктовые соки также способны окрашивать зубы. Однако, с помощью соломинки можно сохранить эмаль крепкой даже во время потребления газированных напитков или кофе.

Как часто чистить зубы

Стоит чистить зубы не менее 2 мин. От продолжительности зависит эффективность очистки ротовой полости, что уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен.

Используйте зубную пасту с правильной концентрацией фтора. Содержание фтора всегда должно быть указано на упаковке. Взрослым рекомендуется использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 ppm фторида. Если вы имеете повышенную чувствительность зубов, не рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие фтор.

Также стоит заменять щетку каждые 3 месяца, ведь за это время на ней накапливаются микробы.