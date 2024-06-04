Стоматолог розповіла, чи можна чистити зуби протермінованою пастою: всі ризики

Кожна зубна паста має свій термін придатності. Багато хто переймається, що станеться з зубами, якщо почистити протермінованою пастою. Зокрема, варто знати про усі ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стоматолога Уляни Нищій.
За словами лікаря, зубна паста має свій термін придатності. Зазвичай всі пасти дійсні до 2-х років, але є такі варіанти, де є позначка скільки можна користуватись пастою з моменту відкриття.
Наприклад, зубна паста "Elmex" дитяча і доросла з моменту відкриття можна користуватись 12 місяців.
"Якщо ви знайдете у своїй косметичці давно забуту протерміновану зубну пасту і почистите нею зуби, нічого небезпечного не станеться, ну можливо запах і консистенція буду інші", - йдеться у повідомленні.
Однак, всі компоненти протермінованої пасти не будуть активні. Зокрема фторид, який дуже потрібний, буде не активним.
Загалом, прострочена зубна паста може:
"Тому, краще нею чистити взуття, а не зуби", - додала Уляна Нищій.
Стоматолог у випадку з дітьми радить дотримуватись чітко рекомендованого терміну.
Якщо термін придатності вашої зубної пасти минув, то використайте її так:
Оскільки усі використовують її кілька разів на день, то зазвичай зубна паста не тримається достатньо довго, щоб закінчився її термін придатності. Але іноді це може статися з різних причин.
Категорично не можна зберігати пасту в гарячих місцях та ретельно закривати тюбик, щоб не допустити потраплянню мікробів.
Важливо пам'ятати, що зубна паста відіграє значну роль у догляді за порожниною рота, але її важливість не можна порівняти з простим чищенням зубів. Механічне тертя та рух при чищенні зубів є найбільш суттєвими методами підтримки чистоти зубів та запобігання карієсу.
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