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Стоматолог розповіла, чи можна чистити зуби протермінованою пастою: всі ризики

Чи можна чистити зуби протермінованою зубною пастою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна зубна паста має свій термін придатності. Багато хто переймається, що станеться з зубами, якщо почистити протермінованою пастою. Зокрема, варто знати про усі ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стоматолога Уляни Нищій.

Який термін придатності зубної пасти

За словами лікаря, зубна паста має свій термін придатності. Зазвичай всі пасти дійсні до 2-х років, але є такі варіанти, де є позначка скільки можна користуватись пастою з моменту відкриття.

Наприклад, зубна паста "Elmex" дитяча і доросла з моменту відкриття можна користуватись 12 місяців.

"Якщо ви знайдете у своїй косметичці давно забуту протерміновану зубну пасту і почистите нею зуби, нічого небезпечного не станеться, ну можливо запах і консистенція буду інші", - йдеться у повідомленні.

Однак, всі компоненти протермінованої пасти не будуть активні. Зокрема фторид, який дуже потрібний, буде не активним.

Загалом, прострочена зубна паста може:

  • містити менш ефективний фтор
  • бути висушеною
  • містити окремі зіпсовані інгредієнти
  • мати неоднорідну текстуру
  • містити бактерії або цвіль

"Тому, краще нею чистити взуття, а не зуби", - додала Уляна Нищій.

Стоматолог у випадку з дітьми радить дотримуватись чітко рекомендованого терміну.

Якщо термін придатності вашої зубної пасти минув, то використайте її так:

  • полірування металу
  • чищення раковини у ванній
  • видалення олівцевих ліній зі стін
  • видалення липких залишків із підошви праски

Регулярно змінюйте зубну пасту

Оскільки усі використовують її кілька разів на день, то зазвичай зубна паста не тримається достатньо довго, щоб закінчився її термін придатності. Але іноді це може статися з різних причин.

Категорично не можна зберігати пасту в гарячих місцях та ретельно закривати тюбик, щоб не допустити потраплянню мікробів.

Важливо пам'ятати, що зубна паста відіграє значну роль у догляді за порожниною рота, але її важливість не можна порівняти з простим чищенням зубів. Механічне тертя та рух при чищенні зубів є найбільш суттєвими методами підтримки чистоти зубів та запобігання карієсу.

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