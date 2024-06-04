Як довго можна ходити без зубної коронки та чи можна їсти: відповідь стоматологів

Дуже часто у стоматолога пацієнти встановлюють коронки замість власного зуба. Скільки можна ходити без неї?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на SantePlusmag.

Що робити, якщо коронка розбовталася?

У випадку, якщо зубна коронка розхитається, її можна відновити та тимчасово повернути на місце за допомогою зубної пасти або спеціальної клейкої пасти. Без коронки зуб вразливий, піддається впливу залишків їжі та бактерій, що потребує ретельного очищення ураженої ділянки, щоб уникнути ускладнень.

Як довго зуб може стояти без коронки?

Хоча технічно зуб може залишатися без коронки протягом декількох тижнів, не рекомендується залишати його відкритим протягом тривалого часу. Тривалий вплив може підвищити чутливість зубів до екстремальних температур і ризик подальшого пошкодження. Тому вкрай важливо швидко проконсультуватися зі своїм стоматологом, щоб знайти довготривале рішення.

Чи є альтернатива коронкам?

Для тих, хто шукає інші варіанти, крім коронок, зубні вініри є життєздатною альтернативою, хоча вони переважно для передніх зубів. Вініри, часто виготовлені з порцеляни, являють собою тонкі покриття, які кріпляться до передньої частини зубів, покращуючи естетичність, забезпечуючи при цьому певний захист. Важливо відзначити, що вініри найкраще підходять для зубів, які не відчувають великого жувального навантаження, на відміну від молярів.

Коли втрата зубної коронки вимагає невідкладної допомоги?

Хоча втрата зубної коронки зазвичай не вважається надзвичайною ситуацією, деякі обставини вимагають негайної уваги. Якщо коронка раптово випаде, оголивши зуб, що знаходиться під нею, це може спричинити значний біль або додаткові пошкодження, що потребує невідкладної допомоги.

Чи можна їсти без зубної коронки?

Якщо ви опинилися без зубної коронки, їсти все одно можна, але деякі запобіжні заходи необхідні. Бажано жувати іншою стороною рота, щоб уникнути тиску на оголений зуб.

Будьте обережні з типом їжі, яку ви їсте. Уникайте липкої їжі, яка може прилипнути до зуба та ускладнити чищення, збільшуючи ризик карієсу. Також доцільно уникати твердої їжі, яка може ще більше пошкодити вразливий зуб.

Пам’ятайте про ці поради, щоб зберегти комфорт і захистити свій зуб, доки не можна буде замінити або відремонтувати коронку.