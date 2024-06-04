Стоматолог рассказала, можно ли чистить зубы просроченной пастой: все риски

Какой срок годности зубной пасты

По словам врача, зубная паста имеет свой срок годности. Обычно все пасты действительны до 2-х лет, но есть такие варианты, где есть отметка, сколько можно пользоваться пастой с момента открытия.

К примеру, зубная паста "Elmex" детская и взрослая с момента открытия можно пользоваться 12 месяцев.

"Если вы найдете в своей косметичке давно забытую просроченную зубную пасту и почистите ею зубы, ничего опасного не произойдет, ну, возможно, запах и консистенция буду другие", - говорится в сообщении.

Однако все компоненты просроченной пасты не будут активны. В частности, фторид, который очень нужен, будет не активным.

В общем, просроченная зубная паста может:

содержать менее эффективный фтор

быть высушенной

содержать отдельные испорченные ингредиенты

иметь неоднородную текстуру

содержать бактерии или плесень

"Поэтому лучше ею чистить обувь, а не зубы", - добавила Ульяна Нищий.

Стоматолог в случае с детьми советует соблюдать четко рекомендуемый срок.

Если срок годности вашей зубной пасты истек, используйте ее так:

полировка металла

чистка раковины в ванной

удаление карандашных линий из стен

удаление липких остатков с подошвы утюга

Регулярно меняйте зубную пасту

Поскольку все используют ее несколько раз в день, то обычно зубная паста не держится достаточно долго, чтобы истек ее срок годности. Но иногда это может произойти по разным причинам.

Категорически нельзя хранить пасту в горячих местах и тщательно закрывать тюбик, чтобы не допустить попадания микробов.

Важно помнить, что зубная паста играет значительную роль в уходе за полостью рта, но ее важность не сравнима с простой чисткой зубов. Механическое трение и движение при чистке зубов являются наиболее существенными методами поддержания чистоты зубов и предотвращения кариеса.