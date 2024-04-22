Щоб усмішка була білосніжною. Що в жодному разі не можна їсти після чистки зубів

Стоматологи рекомендують професійне чищення зубів більшості пацієнтів, адже воно не тільки покращує естетику зубів, але й зменшує кількість бактерій у ротовій порожнині та знижує ймовірність запалення ясен. Водночас важливо знати - що можна робити після чистки зубів, а чого категорично не варто.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: D.Ante, Dr.Smile, OCTA Dental Clinic.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно робити після чистки зубів, чого не варто, а також які продукти можна та не можна вживати, аби зберегти зуби красивими й здоровими.

Що потрібно робити після чистки зубів

Згідно з рекомендаціями лікарів, після професійної чистки зубів кожному пацієнтові необхідно:

не пити й не їсти впродовж кількох годин після процедури

замінити зубну щітку (аби уникнути потрапляння бактерій та запалення ясен)

підібрати щадну зубну пасту (найкраще обрати низькоабразивну пасту з великим вмістом фтору та кальцію)

використовувати спеціальні гелі та мазі (впродовж перших кількох днів після процедури), з протизапальним і загоювальним ефектом

дотримуватися правил гігієни ротової порожнини (ретельно чистити зуби двічі на день й користуватися після їжі щадним ополіскувачем, флосом або іригатором)

скорегувати раціон з м'якої та твердої їжі (щоб наповнити організм корисними речовинами - кальцієм, калієм, магнієм, фосфором і т. ін., а також уникати м’якого нальоту на зубах)

дотримуватися так званої "білої дієти" (уникати барвників, деяких напоїв і кислих харчових продуктів)

вчасно відвідувати консультації лікаря

Чого не можна робити після чистки зубів

Впродовж перших днів після професійної чистки зубів стоматологи радять дотримуватися низки основних правил.

Не палити - щонайменше одразу після процедури. Оскільки куріння впливає на колір емалі, варто постаратися якомога довше утримуватися від цієї шкідливої звички.

Крім того, лікарі радять звести до мінімуму кількість перекурів у перші два-три дні після чистки.

Не полоскати ротову порожнину концентрованими трав'яними настоями - навіть попри больові відчуття та кровоточивість ясен.

Трав'яні лікувальні розчини є зазвичай корисними, проте вони одночасно можуть вплинути на колір зубів - вони потемніють. Виходячи з цього експерти радять проконсультуватися з лікарем і підібрати спеціальний препарат чи ополіскувач (який допоможе і не вплине на відтінок зубів).

Дотримуватися так званої "білої дієти" - не вживати "фарбуючих" (штучних і натуральних) та кислих продуктів, аби вберегти білизну зубів та їхнє здоров'я.

Що можна і не можна їсти після чистки зубів

На думку спеціалістів, так звана "біла дієта" дозволить на довше зберегти ефект від чистки зубів - прибиратиме наліт, збагачуватиме тканини необхідними вітамінами й сприятливо впливатиме на емаль.

Дотримуватися її радять у період від 3 до 14 днів - залежно від специфіки проведеної процедури, індивідуальних потреб та уподобань. В цілому, чим довше людина матиме такий раціон, тим довше зуби зберігатимуть білий відтінок.

У межах "білої дієти" можна їсти:

овочі - білу квасолю, білу спаржу, білокачанну капусту, білу редьку, кабачки, баклажани (без шкірки), картоплю, часник, корінь петрушки, цвітну капусту

фрукти - банани, яблука

молочні продукти - сир (моцарелла, камамбер тощо), натуральний йогурт, молоко, вершкове масло, кефір, пахту (знежирені вершки), сметану

м'ясо - курку, індичку

рибу й морепродукти - білу рибу (тріску, палтус тощо), креветки, мідії

злакові (зернові) продукти - білі макарони, білий рис, пшоно, вівсяні пластівці, рисові коржі, ячмінь, білий хліб

напої - негазовану воду, кокосову воду, біле вино

Водночас не можна впродовж щонайменше 2-3 днів після чистки зубів їсти такі продукти:

"різнокольорові" овочі - буряк, моркву, помідори, червону капусту, перець, кукурудзу, брокколі, шпинат

фрукти та ягоди - лохину, виноград (особливо темний), малину, полуницю, журавлину, вишню

молочні продукти - сири та сирки зі спеціями, фруктові йогурти, морозиво з барвниками тощо

спеції (які мають "фарбувальний" ефект) - каррі, солодкий перець, гострий перець, куркуму, чилі, корицю і т. ін.

м'ясо й м'ясні продукти - червоне м'ясо, нарізки, ковбаси

злакові (зернові) продукти - коричневий рис, цільнозернові макарони, чорний хліб

напої - чай, каву, рожеве й червоне вино, солодкі газовані напої

інші продукти - супи, темні соуси, шоколад, какаовмісні продукти

кислі продукти, мариновані та квашені овочі

Крім того, впродовж перших кількох днів після процедури не радять вживати занадто холодну чи занадто гарячу їжу, аби уникнути "контрасту" температур.

Експерти наголошують: якщо ну дуже сильно хочеться випити чаю або кави, зробити це найкраще через трубочку (аби мінімізувати контакт напою з емаллю зубів). Після цього потрібно обов'язково ретельно прополоскати рот водою або ополіскувачем.

Насамкінець, якщо людина щодня користується помадою або блиском для губ, у перші кілька днів після чистки зубів радять утриматись також і від цього.