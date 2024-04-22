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Щоб усмішка була білосніжною. Що в жодному разі не можна їсти після чистки зубів

Понеділок 22 квітня 2024 17:26
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Щоб усмішка була білосніжною. Що в жодному разі не можна їсти після чистки зубів Що робити після чистки зубів знають не всі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Стоматологи рекомендують професійне чищення зубів більшості пацієнтів, адже воно не тільки покращує естетику зубів, але й зменшує кількість бактерій у ротовій порожнині та знижує ймовірність запалення ясен. Водночас важливо знати - що можна робити після чистки зубів, а чого категорично не варто.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно робити після чистки зубів, чого не варто, а також які продукти можна та не можна вживати, аби зберегти зуби красивими й здоровими.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: D.Ante, Dr.Smile, OCTA Dental Clinic.

Що потрібно робити після чистки зубів

Згідно з рекомендаціями лікарів, після професійної чистки зубів кожному пацієнтові необхідно:

  • не пити й не їсти впродовж кількох годин після процедури
  • замінити зубну щітку (аби уникнути потрапляння бактерій та запалення ясен)
  • підібрати щадну зубну пасту (найкраще обрати низькоабразивну пасту з великим вмістом фтору та кальцію)
  • використовувати спеціальні гелі та мазі (впродовж перших кількох днів після процедури), з протизапальним і загоювальним ефектом
  • дотримуватися правил гігієни ротової порожнини (ретельно чистити зуби двічі на день й користуватися після їжі щадним ополіскувачем, флосом або іригатором)
  • скорегувати раціон з м'якої та твердої їжі (щоб наповнити організм корисними речовинами - кальцієм, калієм, магнієм, фосфором і т. ін., а також уникати м’якого нальоту на зубах)
  • дотримуватися так званої "білої дієти" (уникати барвників, деяких напоїв і кислих харчових продуктів)
  • вчасно відвідувати консультації лікаря

Чого не можна робити після чистки зубів

Впродовж перших днів після професійної чистки зубів стоматологи радять дотримуватися низки основних правил.

Не палити - щонайменше одразу після процедури. Оскільки куріння впливає на колір емалі, варто постаратися якомога довше утримуватися від цієї шкідливої звички.

Крім того, лікарі радять звести до мінімуму кількість перекурів у перші два-три дні після чистки.

Не полоскати ротову порожнину концентрованими трав'яними настоями - навіть попри больові відчуття та кровоточивість ясен.

Трав'яні лікувальні розчини є зазвичай корисними, проте вони одночасно можуть вплинути на колір зубів - вони потемніють. Виходячи з цього експерти радять проконсультуватися з лікарем і підібрати спеціальний препарат чи ополіскувач (який допоможе і не вплине на відтінок зубів).

Дотримуватися так званої "білої дієти" - не вживати "фарбуючих" (штучних і натуральних) та кислих продуктів, аби вберегти білизну зубів та їхнє здоров'я.

Що можна і не можна їсти після чистки зубів

На думку спеціалістів, так звана "біла дієта" дозволить на довше зберегти ефект від чистки зубів - прибиратиме наліт, збагачуватиме тканини необхідними вітамінами й сприятливо впливатиме на емаль.

Дотримуватися її радять у період від 3 до 14 днів - залежно від специфіки проведеної процедури, індивідуальних потреб та уподобань. В цілому, чим довше людина матиме такий раціон, тим довше зуби зберігатимуть білий відтінок.

У межах "білої дієти" можна їсти:

  • овочі - білу квасолю, білу спаржу, білокачанну капусту, білу редьку, кабачки, баклажани (без шкірки), картоплю, часник, корінь петрушки, цвітну капусту
  • фрукти - банани, яблука
  • молочні продукти - сир (моцарелла, камамбер тощо), натуральний йогурт, молоко, вершкове масло, кефір, пахту (знежирені вершки), сметану
  • м'ясо - курку, індичку
  • рибу й морепродукти - білу рибу (тріску, палтус тощо), креветки, мідії
  • злакові (зернові) продукти - білі макарони, білий рис, пшоно, вівсяні пластівці, рисові коржі, ячмінь, білий хліб
  • напої - негазовану воду, кокосову воду, біле вино

Водночас не можна впродовж щонайменше 2-3 днів після чистки зубів їсти такі продукти:

  • "різнокольорові" овочі - буряк, моркву, помідори, червону капусту, перець, кукурудзу, брокколі, шпинат
  • фрукти та ягоди - лохину, виноград (особливо темний), малину, полуницю, журавлину, вишню
  • молочні продукти - сири та сирки зі спеціями, фруктові йогурти, морозиво з барвниками тощо
  • спеції (які мають "фарбувальний" ефект) - каррі, солодкий перець, гострий перець, куркуму, чилі, корицю і т. ін.
  • м'ясо й м'ясні продукти - червоне м'ясо, нарізки, ковбаси
  • злакові (зернові) продукти - коричневий рис, цільнозернові макарони, чорний хліб
  • напої - чай, каву, рожеве й червоне вино, солодкі газовані напої
  • інші продукти - супи, темні соуси, шоколад, какаовмісні продукти
  • кислі продукти, мариновані та квашені овочі

Крім того, впродовж перших кількох днів після процедури не радять вживати занадто холодну чи занадто гарячу їжу, аби уникнути "контрасту" температур.

Експерти наголошують: якщо ну дуже сильно хочеться випити чаю або кави, зробити це найкраще через трубочку (аби мінімізувати контакт напою з емаллю зубів). Після цього потрібно обов'язково ретельно прополоскати рот водою або ополіскувачем.

Насамкінець, якщо людина щодня користується помадою або блиском для губ, у перші кілька днів після чистки зубів радять утриматись також і від цього.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 симптомів тяжкого "стоматологічного" стану, коли навіть знеболююче не допоможе.

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