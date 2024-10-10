Стоматолог розказав, коли точно потрібно міняти зубну щітку

Коли вже час поміняти щітку для зубів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Yahoo.life.

Як часто треба міняти зубну щітку?

За даними Американської стоматологічної асоціації, яка рекомендує чистити зуби два рази на день по дві хвилини кожен раз, люди повинні міняти зубну щітку кожні три-чотири місяці або частіше, якщо щетина "помітно матова або потерта".

Це приблизно кожні 12-16 тижнів або приблизно чотири рази на рік. Асоціація додає, що заміна зубної щітки за цим графіком є ​​важливою, оскільки ефективність щітки зменшується, коли щетина зношується.

Стоматолог з Нью-Йорку Вікторія Вейтсман розповідає, що найкраще емпіричне правило - міняти щітку раз на квартал.

Хоча про це неприємно думати, мікроби та бактерії можуть накопичуватися всередині щетини вашої щітки з часом. Без належної заміни чищення зубів стає менш ефективним.

Щоб збільшити термін служби та ефективність вашої зубної щітки, рекомендується ретельно промивати зубну щітку після кожного використання, щоб видалити залишки зубної пасти чи залишків їжі.

Відповідно до Центрів контролю та профілактики захворювань, це особливо важливий крок для видалення бактерій, крові, слини, залишків ротової порожнини тощо під час процесу чищення зубів.

Як зберігати зубну щітку?

Після ретельного полоскання треба зберігати зубну щітку у вертикальному положенні, даючи їй висохнути на повітрі. Зберігання зубної щітки в закритому контейнері (так, навіть навколо головки щітки) сприяє зростанню мікробів більше, ніж залишати її на відкритому повітрі.

Після ретельного полоскання ADA радить зберігати зубну щітку у вертикальному положенні, даючи їй висохнути на повітрі. Зберігання зубної щітки в закритому контейнері (так, навіть навколо головки щітки) сприяє зростанню мікробів більше, ніж залишати її на відкритому повітрі.

Є багато способів нагадати собі про заміну зубної щітки. Деякі моделі електричних зубних щіток попереджають вас після певної кількості використань, щоб замінити головку щітки, усуваючи припущення. Крім того, є щетинки-індикатори на ручних зубних щітках, які поступово втрачають колір у міру старіння зубної щітки, нагадуючи вам, що настав час заміни. Але ви також можете встановити нагадування в календарі або просто написати дату заміни на одноразовій щітці, щоб переконатися, що ви отримуєте максимальну віддачу від своєї рутини.