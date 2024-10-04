Стоматолог розказав, на яку сторону щелепи ніколи не треба жувати

Здорові зуби та відсутність карієсу - це запорука здорового організму. Дуже часто ми пережовуємо їжу лише з одного боку. Однак стоматологи рекомендують відмовитися від цієї звички.

Чому так рядять дантисти, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на IndianExpress.

Як не треба жувати?

Ортопед Доктор Ніяті Арора Пітампура повідомила, що він ніколи не радив нікому жувати тільки з одного боку.

Це суперечить нормальному фізіологічному руху, коли обидві сторони щелепи працюють симетрично, розжовуючи їжу.

Що станеться, якщо жувати тільки з одного боку?

По-перше, ви помітите підвищений знос зубів з того боку, яким ви користуєтеся частіше. Сторона, яка не використовується, може накопичувати більше конкрементів і зубного каменю.

Ці відкладення можуть призвести до рецесії ясен і створити сприятливе середовище для росту бактерій, що призводить до інфекцій.

За словами Арори, м’язи на стороні жування розвиватимуться більше, ніж на стороні нежування, що призводить до асиметрії обличчя.

Ніколи не жуйте тільки на одну сторону (Скриншот)

"Це спричиняє нерівномірний знос скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС). Якщо це продовжується, пацієнти можуть відчувати біль біля вуха або клацання в суглобі під час відкривання та закривання рота", - сказала вона.

На її думку, дискомфорт або біль з одного боку часто призводить до звичного жування з іншого. Вона порекомендувала проконсультуватися зі стоматологом, щоб оцінити здоров’я ваших зубів і отримати відповідні рекомендації.

Ідеальний процес жування передбачає однакове використання обох сторін рота та повільне та ретельне жування.

Рівномірний розподіл робочого навантаження між обома сторонами допомагає запобігти надмірному навантаженню та зношуванню зубів.

"Повільне і ретельне пережовування розбиває їжу на менші шматочки, що не тільки полегшує травлення, але й зменшує навантаження на щелепи", - сказала вона.

Арора також порадила не кусати зубами нехарчові продукти, такі як олівці, ручки або лід, оскільки ці звички можуть пошкодити зуби та потенційно призвести до переломів, які важко виправити.