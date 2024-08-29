Стоматолог назвав головну помилку, від якої зуби стають жовтими

Білизна зубів - це непроста задача, враховуючи те, що з віком емаль змінює свій колір. Але, за словами одного стоматолога, чимало людей роблять помилку, яка посилює проблему та сприяє тому, що вони стають тьмяними або жовтими.

Яка саме це дія, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Яку помилку допускають люди с зубами

Доктор Ферах Хамід повідомив, що перед тим, як почати чистити зуби, бажано намочити зубну щітку. Цей маленький крок полегшує розподіл зубної пасти по всіх зубах, роблячи очищення ефективнішим.

Крім того, коли ви намочуєте щітку, вона стає м’якою. Це означає, що коли ви чистите нею, вона дбайливіше впливає на ясна та зуби, допомагаючи уникнути подразнення чи пошкодження.

Отже, пам’ятайте, крапля води на вашу щітку може значно змінити ваш рот у чистоті.

"Чистка зубів певним чином, наприклад, без води або одразу після вживання кислої їжі, може з часом зробити їх менш білими. Спочатку може здатися, що суха щітка допомагає позбутися поверхневих плям, але без води зубна паста погано розподіляється, що призводить до тьмяності зубів", - сказав лікар.

Крім того, чищення зубів занадто швидко після вживання кислої їжі може призвести до пошкодження зубної емалі. Це виявляє жовтіший шар під ним і робить ваші зуби більш жовтими. Ось чому правильне чищення зубів у правильний час є ключовим для збереження природного кольору та блиску ваших зубів.

"Кислота пом’якшує емаль, що може призвести до чутливості зубів або змусити їх змінити колір. Щоб уникнути цього, краще почекати деякий час після вживання кислої їжі, перш ніж чистити зуби, щоб ваша емаль залишалася міцною, а зуби залишалися здоровими", - порадив стоматолог.