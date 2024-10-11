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Стоматолог назвав три осінні напої, які призводять до карієсу

Які напої шкідливі для зубів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Карієс та інші проблеми з зубами може викликати не тільки неправильний догляд, а й деякі популярні напої. Все через великий вміст цукру в популярних осінніх напоях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

З настанням нижчих температур і вологої погоди люди починають пити деякі популярні напої.

Шкідливі продукти для зубів

Шкідливі продукти для зубів - це ті, які містять велику кількість цукрів, кислот, а також ті, що можуть сприяти утворенню нальоту та забарвленню зубів.

Солодощі, особливо липкі цукерки, можуть прилипати до зубів, створюючи ідеальне середовище для розвитку бактерій, які виробляють кислоти, що руйнують зубну емаль.

Газовані напої містять кислоти, які можуть викликати ерозію емалі та сприяти почорнінню зубів.

Кава та чай можуть викликати пожовтіння зубів, особливо при їх регулярному вживанні.

До того ж кислі фрукти, можуть бути шкідливими для зубів через високий вміст кислот. Вони можуть розм’якшувати зубну емаль, роблячи зуби більш чутливими.

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