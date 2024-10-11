Стоматолог назвал три осенних напитка, которые приводят к кариесу

С наступлением более низких температур и влажной погоды люди начинают пить некоторые популярные напитки.

Вредные продукты для зубов

Вредные продукты для зубов - это те, которые содержат большое количество сахаров, кислот, а также способствующие образованию налета и окраске зубов.

Сладости, особенно липкие конфеты, могут прилипать к зубам, создавая идеальную среду для развития бактерий, производящих кислоты, разрушающие зубную эмаль.

Газированные напитки содержат кислоты, которые могут вызвать эрозию эмали и способствовать почернению зубов.

Кофе и чай могут вызвать пожелтение зубов, особенно при их регулярном употреблении.

К тому же кислые фрукты могут быть вредными для зубов из-за высокого содержания кислот. Они могут размягчать зубную эмаль, делая зубы более чувствительными.