Стоматолог розповів, який колір слини може свідчити про проблеми зі здоров'я

Слина може розповісти про загальний стан вашого здоров'я. Певний колір може бути ознакою проблем з організмом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського стоматолога Вікаса Прінджа.

Що може означати колір слини

Стоматолог Вікас Прінджа розповів, що перед тим, як чистити зуби, перевірте колір своєї слини. Всетому, що після чищення паста може змінити колір і консистенцію слини.

Певні кольори та консистенція є нормальними - наприклад, білий колір і рідка консистенція. Хоча їжа та напої можуть впливати на слину.

У відео доктор Прінджа розповів про такі можливі проблеми зі здоров'ям:

біла та густа слина - це ознака зневоднення або сухості в роті

зелений колір слини - ваше тіло бореться з інфекцією

червоний (під час чищення) - вказує на захворювання ясен

коричневий або чорний - ознаки ряду захворювань, таких як пневмонія або туберкульоз

Сухість у роті - досить поширена скарга, з якою мають справу стоматологи та лікарі. Це рідко є ознакою чогось серйозного. До того ж є способи, які допоможуть позбутися цієї проблеми.

Вживання великої кількості холодної води протягом дня допоможе відновити зволоження ротової порожнини.

Жування жуйки без цукру також сприяє виробленню слини.

Дотримання належної гігієни ротової порожнини є одним із найважливіших речей, які ви можете зробити, щоб вилікувати та запобігти сухістю у роті.

Чищення зубів двічі на день і використання рідини для полоскання рота, що не містить спирту, також можуть посприяти користі для ротової порожнини.

Фактори ризику для ротової порожнини

Нездорова їжа - із високим вмістом цукру

Споживання надмірної кількості цукру із закусками, технологічно обробленою їжею та безалкогольних напоїв (газованих і негазованих, фруктових соків, підсолоджених, а також спортивних та енергетичних напоїв) є основними факторами ризику захворювання ротової порожнини.

Споживання цукру активує бактерії в роті, які перетворюють цукор на кислоти, що починають розчиняти зубну емаль. Вживання цукру протягом дня збільшує частоту атак кислоти, а також ризик розвитку карієсу.

Куріння або жування тютюну

Тютюн є однією з найбільших проблем охорони здоров’я у сучасному світі.

Куріння підвищує ризик захворювання ясен і раку ротової порожнини, а також змінює колір зубів, зумовлює неприємний запах із рота, передчасну втрату зубів, утрату смаку та нюху.

Зловживання алкоголем

Вживання алкоголю є головним фактором ризику появи раку ротової порожнини, гортані, глотки та стравоходу.

Алкоголь може діяти як подразник, особливо в роті й горлі. Якщо пошкоджені алкоголем клітини спробують відновитися, це може призвести до змін у ДНК, а це вже потенційний крок до раку ротової порожнини.

Зловживання спиртним також збільшує ризик травм обличчя та зубів через падіння, дорожньо-транспортні пригоди і конфліктні ситуації.