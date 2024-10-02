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Стоматолог назвав точний час зранку, коли найкраще чистити зуби

Коли чистити зуби для здоров'я ротової порожнини (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Слідкувати за станом зубів вчать усіх з дитинства. Більшість людей чистять зуби щодня в один і той самий час. Стоматолог назвав ідеальний час вранці для чищення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Коли чистити зуби

Стоматолог Заїм розповів, що чищення зубів може здатися однією з найпростіших справ. Відмова від чищення може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як карієс або й повної втрати зубів.

Експерт зазначив, що час доби, коли ви берете зубну щітку, насправді дуже сильно впливає на здоров'я.

"Чищення зубів о 7:15 ранку - ідеальний час, щоб почистити зуби після пробудження", - зазначив лікар.

Ввечері чистити зуби потрібно перед тим, як лягати спати. Дуже важливо нічого не їсти і не пити між вечірнім чищенням зубів і сном.

Помилки, які люди допускають при чищенні зубів

В більшості випадків люди допускають грубі помилки під час догляду за зубами. Найпоширеніші з них:

  • довго використовують щітку - не можна чистити зуби однієї щіткою більше 2 місяців, особливо якщо вона з м’якої щетини
  • видавлювати велику кількість пасти не варто, досить невеликої горошини
  • чистити лінійними горизонтальними рухами - краще працювати щіткою зверху вниз і навпаки
  • занадто швидко чистити - процедура повинна тривати не менше 3 хвилин
  • чистити 1 раз в день - потрібно виконувати гігієнічні процедури для рота не тільки вранці, але і перед сном
  • сильно натискати щіткою на зуби і ясна - так можна травмувати тканини, краще застосовувати легке ненав’язливе натискання
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