Стоматолог назвав точний час зранку, коли найкраще чистити зуби

Слідкувати за станом зубів вчать усіх з дитинства. Більшість людей чистять зуби щодня в один і той самий час. Стоматолог назвав ідеальний час вранці для чищення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Стоматолог Заїм розповів, що чищення зубів може здатися однією з найпростіших справ. Відмова від чищення може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як карієс або й повної втрати зубів.
Експерт зазначив, що час доби, коли ви берете зубну щітку, насправді дуже сильно впливає на здоров'я.
"Чищення зубів о 7:15 ранку - ідеальний час, щоб почистити зуби після пробудження", - зазначив лікар.
Ввечері чистити зуби потрібно перед тим, як лягати спати. Дуже важливо нічого не їсти і не пити між вечірнім чищенням зубів і сном.
В більшості випадків люди допускають грубі помилки під час догляду за зубами. Найпоширеніші з них:
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