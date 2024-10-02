Стоматолог назвав точний час зранку, коли найкраще чистити зуби

Коли чистити зуби

Стоматолог Заїм розповів, що чищення зубів може здатися однією з найпростіших справ. Відмова від чищення може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як карієс або й повної втрати зубів.

Експерт зазначив, що час доби, коли ви берете зубну щітку, насправді дуже сильно впливає на здоров'я.

"Чищення зубів о 7:15 ранку - ідеальний час, щоб почистити зуби після пробудження", - зазначив лікар.

Ввечері чистити зуби потрібно перед тим, як лягати спати. Дуже важливо нічого не їсти і не пити між вечірнім чищенням зубів і сном.

Помилки, які люди допускають при чищенні зубів

В більшості випадків люди допускають грубі помилки під час догляду за зубами. Найпоширеніші з них: