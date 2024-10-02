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Стоматолог назвал точное время утром, когда лучше чистить зубы

Когда чистить зубы для здоровья полости рта (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Следить за состоянием зубов учат всех с детства. Большинство людей чистят зубы каждый день в одно и то же время. Стоматолог назвал идеальное время утром для чистки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Когда чистить зубы

Стоматолог Заим рассказал, что чистка зубов может показаться одним из самых простых дел. Отказ от чистки может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как кариес или полная потеря зубов.

Эксперт отметил, что время суток, когда вы берете зубную щетку, действительно очень сильно влияет на здоровье.

"Чистка зубов в 7:15 утра - идеальное время, чтобы почистить зубы после пробуждения", - отметил врач.

Вечером чистить зубы нужно перед тем, как ложиться спать. Очень важно ничего не есть и не пить между вечерней чисткой зубов и сном.

Ошибки, которые люди допускают при чистке зубов

В большинстве случаев люди допускают грубые ошибки при уходе за зубами. Самые распространенные из них:

  • долго используют щетку - нельзя чистить зубы одной щеткой более 2 месяцев, особенно если она из мягкой щетины
  • выдавливать большое количество пасты не стоит, достаточно небольшой горошины
  • чистить линейными горизонтальными движениями - лучше работать щеткой сверху вниз и наоборот
  • слишком быстро чистить - процедура должна длиться не менее 3 минут
  • чистить 1 раз в день - нужно выполнять гигиенические процедуры для рта не только утром, но и перед сном
  • сильно нажимать щеткой на зубы и десну - так можно травмировать ткани, лучше применять легкое ненавязчивое нажатие
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