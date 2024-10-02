Стоматолог назвал точное время утром, когда лучше чистить зубы

Следить за состоянием зубов учат всех с детства. Большинство людей чистят зубы каждый день в одно и то же время. Стоматолог назвал идеальное время утром для чистки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Стоматолог Заим рассказал, что чистка зубов может показаться одним из самых простых дел. Отказ от чистки может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как кариес или полная потеря зубов.
Эксперт отметил, что время суток, когда вы берете зубную щетку, действительно очень сильно влияет на здоровье.
"Чистка зубов в 7:15 утра - идеальное время, чтобы почистить зубы после пробуждения", - отметил врач.
Вечером чистить зубы нужно перед тем, как ложиться спать. Очень важно ничего не есть и не пить между вечерней чисткой зубов и сном.
В большинстве случаев люди допускают грубые ошибки при уходе за зубами. Самые распространенные из них:
Ранее мы сообщали об ошибке, из-за которой зубы начинают желтеть.
Также мы писали, какой цвет слюны может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.