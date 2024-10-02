Стоматолог назвал точное время утром, когда лучше чистить зубы

Когда чистить зубы

Стоматолог Заим рассказал, что чистка зубов может показаться одним из самых простых дел. Отказ от чистки может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как кариес или полная потеря зубов.

Эксперт отметил, что время суток, когда вы берете зубную щетку, действительно очень сильно влияет на здоровье.

"Чистка зубов в 7:15 утра - идеальное время, чтобы почистить зубы после пробуждения", - отметил врач.

Вечером чистить зубы нужно перед тем, как ложиться спать. Очень важно ничего не есть и не пить между вечерней чисткой зубов и сном.

Ошибки, которые люди допускают при чистке зубов

В большинстве случаев люди допускают грубые ошибки при уходе за зубами. Самые распространенные из них: