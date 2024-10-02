Стоматолог назвав точний час зранку, коли найкраще чистити зуби

Слідкувати за станом зубів вчать усіх з дитинства. Більшість людей чистять зуби щодня в один і той самий час. Стоматолог назвав ідеальний час вранці для чищення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Коли чистити зуби

Стоматолог Заїм розповів, що чищення зубів може здатися однією з найпростіших справ. Відмова від чищення може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як карієс або й повної втрати зубів.

Експерт зазначив, що час доби, коли ви берете зубну щітку, насправді дуже сильно впливає на здоров'я.

"Чищення зубів о 7:15 ранку - ідеальний час, щоб почистити зуби після пробудження", - зазначив лікар.

Поки ви спите, то у роті розмножуються бактерії, що викликають наліт. Тому чим довше ви спите, тим більше часу у бактерій для розмноження. Рано вранці почистіть зуби зубною пастою, що містить фтор.

Стоматолог додав, що чистити зуби перед сніданком також є хорошою ідеєю. Ще одна перевага чистки зубів перед сніданком полягає в тому, що розпочинається активне вироблення слини. Вона допомагає їжі розщеплюватись і природним чином вбиває шкідливі бактерії у роті, допомагаючи створювати здорову посмішку.

Ввечері чистити зуби потрібно перед тим, як лягати спати. Дуже важливо нічого не їсти і не пити між вечірнім чищенням зубів і сном.

Помилки, які люди допускають при чищенні зубів

В більшості випадків люди допускають грубі помилки під час догляду за зубами. Найпоширеніші з них: