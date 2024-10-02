Стоматолог назвав точний час зранку, коли найкраще чистити зуби
Слідкувати за станом зубів вчать усіх з дитинства. Більшість людей чистять зуби щодня в один і той самий час. Стоматолог назвав ідеальний час вранці для чищення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Коли чистити зуби
Стоматолог Заїм розповів, що чищення зубів може здатися однією з найпростіших справ. Відмова від чищення може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як карієс або й повної втрати зубів.
Експерт зазначив, що час доби, коли ви берете зубну щітку, насправді дуже сильно впливає на здоров'я.
"Чищення зубів о 7:15 ранку - ідеальний час, щоб почистити зуби після пробудження", - зазначив лікар.
Поки ви спите, то у роті розмножуються бактерії, що викликають наліт. Тому чим довше ви спите, тим більше часу у бактерій для розмноження. Рано вранці почистіть зуби зубною пастою, що містить фтор.
Стоматолог додав, що чистити зуби перед сніданком також є хорошою ідеєю. Ще одна перевага чистки зубів перед сніданком полягає в тому, що розпочинається активне вироблення слини. Вона допомагає їжі розщеплюватись і природним чином вбиває шкідливі бактерії у роті, допомагаючи створювати здорову посмішку.
Ввечері чистити зуби потрібно перед тим, як лягати спати. Дуже важливо нічого не їсти і не пити між вечірнім чищенням зубів і сном.
Помилки, які люди допускають при чищенні зубів
В більшості випадків люди допускають грубі помилки під час догляду за зубами. Найпоширеніші з них:
- довго використовують щітку - не можна чистити зуби однієї щіткою більше 2 місяців, особливо якщо вона з м’якої щетини
- видавлювати велику кількість пасти не варто, досить невеликої горошини
- чистити лінійними горизонтальними рухами - краще працювати щіткою зверху вниз і навпаки
- занадто швидко чистити - процедура повинна тривати не менше 3 хвилин
- чистити 1 раз в день - потрібно виконувати гігієнічні процедури для рота не тільки вранці, але і перед сном
- сильно натискати щіткою на зуби і ясна - так можна травмувати тканини, краще застосовувати легке ненав’язливе натискання
Раніше ми повідомляли про помилку, через яку зуби починають жовтіти.
Також ми писали, який колір слини може свідчити про проблеми зі здоров'я.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.