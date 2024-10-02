Стоматолог назвал точное время утром, когда лучше чистить зубы

Следить за состоянием зубов учат всех с детства. Большинство людей чистят зубы каждый день в одно и то же время. Стоматолог назвал идеальное время утром для чистки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Когда чистить зубы

Стоматолог Заим рассказал, что чистка зубов может показаться одним из самых простых дел. Отказ от чистки может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как кариес или полная потеря зубов.

Эксперт отметил, что время суток, когда вы берете зубную щетку, действительно очень сильно влияет на здоровье.

"Чистка зубов в 7:15 утра - идеальное время, чтобы почистить зубы после пробуждения", - отметил врач.

Пока вы спите, то во рту размножаются бактерии, вызывающие налет. Поэтому, чем дольше вы спите, тем больше времени у бактерий для размножения. Ранним утром почистите зубы зубной пастой, содержащей фтор.

Стоматолог добавил, что чистить зубы перед завтраком также хорошая идея. Еще одно преимущество чистки зубов перед завтраком заключается в том, что начинается активная выработка слюны. Она помогает пище расщепляться и естественным образом убивает вредные бактерии во рту, помогая создавать здоровую улыбку.

Вечером чистить зубы нужно перед тем, как ложиться спать. Очень важно ничего не есть и не пить между вечерней чисткой зубов и сном.

Ошибки, которые люди допускают при чистке зубов

В большинстве случаев люди допускают грубые ошибки при уходе за зубами. Самые распространенные из них: