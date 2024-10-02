Стоматолог назвал точное время утром, когда лучше чистить зубы
Следить за состоянием зубов учат всех с детства. Большинство людей чистят зубы каждый день в одно и то же время. Стоматолог назвал идеальное время утром для чистки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Когда чистить зубы
Стоматолог Заим рассказал, что чистка зубов может показаться одним из самых простых дел. Отказ от чистки может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как кариес или полная потеря зубов.
Эксперт отметил, что время суток, когда вы берете зубную щетку, действительно очень сильно влияет на здоровье.
"Чистка зубов в 7:15 утра - идеальное время, чтобы почистить зубы после пробуждения", - отметил врач.
Пока вы спите, то во рту размножаются бактерии, вызывающие налет. Поэтому, чем дольше вы спите, тем больше времени у бактерий для размножения. Ранним утром почистите зубы зубной пастой, содержащей фтор.
Стоматолог добавил, что чистить зубы перед завтраком также хорошая идея. Еще одно преимущество чистки зубов перед завтраком заключается в том, что начинается активная выработка слюны. Она помогает пище расщепляться и естественным образом убивает вредные бактерии во рту, помогая создавать здоровую улыбку.
Вечером чистить зубы нужно перед тем, как ложиться спать. Очень важно ничего не есть и не пить между вечерней чисткой зубов и сном.
Ошибки, которые люди допускают при чистке зубов
В большинстве случаев люди допускают грубые ошибки при уходе за зубами. Самые распространенные из них:
- долго используют щетку - нельзя чистить зубы одной щеткой более 2 месяцев, особенно если она из мягкой щетины
- выдавливать большое количество пасты не стоит, достаточно небольшой горошины
- чистить линейными горизонтальными движениями - лучше работать щеткой сверху вниз и наоборот
- слишком быстро чистить - процедура должна длиться не менее 3 минут
- чистить 1 раз в день - нужно выполнять гигиенические процедуры для рта не только утром, но и перед сном
- сильно нажимать щеткой на зубы и десну - так можно травмировать ткани, лучше применять легкое ненавязчивое нажатие
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