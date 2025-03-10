Від чого жовтіють зуби? Стоматолог назвав 2 причини, про які ви не знали

Чому зуби стають жовтішими

Голлівудська посмішка - це те, про що мріють багато людей, і це не завжди вимагає великих витрат, якщо у вас є відповідна інформація та розуміння того, як доглядати за своїми зубами.

Немає нічого більшого розчарування, ніж жовті знебарвлені зуби, оскільки ваша посмішка - це перше, що більшість людей помічає у вас.

Стоматолог з 20-річним досвідом доктор Ферах Хамід закликав людей піклуватися про свої зуби, роблячи кілька різних речей вранці та ввечері.

Експерт припускає, що ви, можливо, неправильно готуєте свою зубну щітку, щоб чистити зуби, і хоча ви можете думати, що є лише один спосіб нанести зубну пасту на щітку, ви, ймовірно, помиляєтеся.

Доктор Хамід попередив, що якщо ви чистите зуби занадто швидко після вживання кислої їжі або напоїв, це може бути однією з основних причин появи жовтих плям на зубах.

Стоматолог також зазначив, що перед тим, як чистити зуби, ви маєте намочити зубну щітку.

Якщо ви чистите зуби відразу після вживання кислої їжі, емаль може бути занадто слабкою, щоб впоратися з чищенням, і є ризик, що ви просто переміщуєте кислоту навколо рота, а не очищаєте його.

Стоматолог каже, що спосіб уникнути цього - треба пом’якшити щітку. Це також зберігає зуби білими та блискучими.

"Коли ви змочуєте щітку вона пом’якшується. Це означає, що під час чищення вона м’якше впливає на ясна та зуби, допомагаючи уникнути будь-якого подразнення чи пошкодження", - резюмував експерт.

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