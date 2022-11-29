Стоматолог назвала шкідливі поради, у які всі вірять: не робіть так
Часто, якщо у людей виникають зубні болі, то вони не йдуть відразу до лікаря, а перше шукають поради в інтернеті. Тому з поколінь в покоління передаються шкідливі звички, які набувають більшого авторитету, ніж поради лікаря.
Про це розповіла дитячий стоматолог Леся Шеренговська в Instagram.
Шкідливі поради
Молочні зуби можна чистити без пасти
Зокрема, так багато хто з батьків вважає, адже думають, що дитина ще не вміє плювати.
За словами лікаря, паста потрібна з першого зуба дитини, і не проста, а з фторидами та ксилітолом. Якщо обрати правильну пасту, без шкідливих компонентів, то вона буде безпечна для дитини.
Прищик в роті - стоматит
Перш ніж якимсь засобом мастити в роті, варто проконсультуватись з лікарем. Стоматолог каже, що стоматит часто проходить без жодних втручань.
"Просто в наших головах так вкорінилось, що якщо щось турбує, то треба чимось мастити", - додала лікар.
Чищення зубів яблуком
Важливо пам'ятати, що яблуко та інші фрукти та овочі не замінюють щітку.
Відмова від анестезії для дитини
Лікар каже, що наркоз - одна з методик лікування. Зокрема, коли стоматологу не вдається налагодити контакт з дитиною, але є великий обсяг роботи, то фахівці рекомендують наркоз. Тому це дітям ніяк не зашкодить.
Вірити порадам блогерів
Важливо, що всі рекомендації щодо засобів догляду має давати практикуючий лікар відповідної спеціальності, а не блогер.
Раніше ми повідомляли, чи потрібно змивати пасту після чищення зубів.
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