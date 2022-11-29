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Стоматолог назвала шкідливі поради, у які всі вірять: не робіть так

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Вівторок 29 листопада 2022 14:58
Стоматолог назвала шкідливі поради, у які всі вірять: не робіть так Які стоматологічні поради шкідливі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто, якщо у людей виникають зубні болі, то вони не йдуть відразу до лікаря, а перше шукають поради в інтернеті. Тому з поколінь в покоління передаються шкідливі звички, які набувають більшого авторитету, ніж поради лікаря.

Про це розповіла дитячий стоматолог Леся Шеренговська в Instagram.

Шкідливі поради

Молочні зуби можна чистити без пасти

Зокрема, так багато хто з батьків вважає, адже думають, що дитина ще не вміє плювати.

За словами лікаря, паста потрібна з першого зуба дитини, і не проста, а з фторидами та ксилітолом. Якщо обрати правильну пасту, без шкідливих компонентів, то вона буде безпечна для дитини.

Прищик в роті - стоматит

Перш ніж якимсь засобом мастити в роті, варто проконсультуватись з лікарем. Стоматолог каже, що стоматит часто проходить без жодних втручань.

"Просто в наших головах так вкорінилось, що якщо щось турбує, то треба чимось мастити", - додала лікар.

Чищення зубів яблуком

Важливо пам'ятати, що яблуко та інші фрукти та овочі не замінюють щітку.

Відмова від анестезії для дитини

Лікар каже, що наркоз - одна з методик лікування. Зокрема, коли стоматологу не вдається налагодити контакт з дитиною, але є великий обсяг роботи, то фахівці рекомендують наркоз. Тому це дітям ніяк не зашкодить.

Вірити порадам блогерів

Важливо, що всі рекомендації щодо засобів догляду має давати практикуючий лікар відповідної спеціальності, а не блогер.

Раніше ми повідомляли, чи потрібно змивати пасту після чищення зубів.

Також ми писали, які шкідливі звички руйнують зуби.

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