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Стоматолог назвала вредные советы, в которые все верят: не делайте так

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Вторник 29 ноября 2022 14:58
Стоматолог назвала вредные советы, в которые все верят: не делайте так Какие стоматологические советы вредны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто, если у людей возникают зубные боли, то они не идут сразу к врачу, а первое ищут советы в интернете. Поэтому из поколений в поколение передаются вредные привычки, которые приобретают большего авторитета, чем советы врача.

Об этом рассказала детский стоматолог Леся Шеренговская в Instagram.

Вредные советы

Молочные зубы можно чистить без пасты

В частности, так многие родители считают, ведь думают, что ребенок еще не умеет плевать.

По словам врача, паста нужна с первого зуба ребенка, и не простая, а с фторидами и ксилитолом. Если выбрать правильную пасту, без вредных компонентов, она будет безопасна для ребенка.

Прыщик во рту - стоматит

Прежде чем каким-то средством мазать во рту, следует проконсультироваться с врачом. Стоматолог говорит, что стоматит часто проходит без вмешательств.

"Просто в наших головах так укоренилось, что если что-то беспокоит, то надо чем-то смазывать", - добавила врач.

Чистка зубов яблоком

Важно помнить, что яблоки и другие фрукты и овощи не заменяют щетку.

Отказ от анестезии для ребенка

Врач говорит, что наркоз - одна из методик лечения. В частности, когда стоматологу не удается наладить контакт с ребенком, но есть большой объем работы, специалисты рекомендуют наркоз. Поэтому это детям никак не навредит.

Верить советам блоггеров

Важно, что все рекомендации по средствам ухода должен давать практикующий врач соответствующей специальности, а не блоггер.

Ранее мы сообщали, нужно ли смывать пасту после чистки зубов.

Также мы писали, какие вредные привычки разрушают зубы.

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