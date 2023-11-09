"Столиця України - Москва". Зірка "Сватів" закликала до возз'єднання "двох братніх народів"

Що каже Алеся Железняк

48-річна Олеся Железняк народилася в Москві, багато часу проводила в Україні, де, до речі, мешкає більшість її родичів.

"Українці одурманені мораллю Заходу, не розуміють, до чого все йде. Але все має стати на круги свої з часом", - заявила вона.

Олеся каже, що гостро реагує на гострі події, що відбуваються у світі. Їй боляче та погано від тривожних новин.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона взагалі "перестала знаходити місце", адже від неї відвернулися багато рідних, які живуть в Україні.

"Мені здається, що ми повинні бути разом. Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми повинні бути разом. Ми - одне, тому що культура у нас спільна", - заявила Желєзняк.

Олеся Железняк підтримує Путіна (фото: росЗМІ)

Позиція Залізняк про війну в Україні

Раніше Желєзняк порівнювала українців із російськими окупантами. Перші, за її словами, "знівечені злістю", а другі - "світяться навіть без ніг".

"Я, коли бачу відео з іншого боку, я бачу, що обличчя понівечені злістю. Я бачу, що у людини недобре на душі, вони не готові прощати. І коли я бачу наших, у них обличчя спокійні, це правда. Як вони ставляться до життя, там правди більше, - заявила "путіністка".

Нагадаємо, що показ серіалу "Свати" в Україні було заборонено з 2017 до 2019 року, оскільки його актори незаконно їздили до окупованого Криму.

2019 року заборону зняли, а актору Федору Добронравову дозволили в'їзд до України. Останній сезон "Сватів" вийшов 2021 року.