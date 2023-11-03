Донька Сніжани Єгорової відповіла, де зараз знаходиться і чим займається її мама-путіністка: "Вона трохи ку-ку"

Телеведуча Стася Ровінська, яка є дочкою відомої путіністки Сніжани Єгорової, розкрила місцезнаходження своєї матері, а також відреагувала на нісенітниці, які зрадниця пише про війну в Україні у своєму Telegram-каналі.

Де зараз знаходиться Сніжана Єгорова

За словами Ровінської, вона не підтримує зв'язок з мамою-зрадницею, проте їй відомо, де вона зараз проживає і що говорить про ситуацію в її країні.

Сніжана Єгорова (фото: Instagram.com.snezha_egorova)

"Ця людина не заслуговує на увагу, я б не хотіла про неї говорити. Я її викреслила зі свого життя, на жаль. Я знаю, що вона знаходиться у Туреччині з дітьми. Іноді натрапляю навіть на її Telegram-канали, де вона пише такі нісенітниці! Це дає мені більше розуміння про цю людину, що там трішки "ку-ку". Тому що "Сталін - герой, Путін - герой, Папа Римський - рептилоїд", всілякі теорії змови. Іноді на це смішно подивитися", - поділилася телеведуча.

Сніжана Єгорова (фото: Instagram.com.snezha_egorova)

Також зірка зізналася, що їй шкода, що у неї немає нормальних стосунків з матір’ю, проте вона зараз фокусується лише на власних дітях.

"Мені шкода, що у мене немає стосунків із нормальною людиною, насправді. Мені б хотілося, як дитині, але у мене настільки зараз фокус на своїх власних дітях, що вже немає часу рефлексувати, наскільки я бідна-нещасна була в дитинстві. Головне, що зараз у мене все гаразд", - додала знаменитість.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова, яка ніколи не приховувала, що є прихильницею путінського режиму, виїхала до Туреччини ще до 24 лютого 2022 року разом із трьома молодшими дітьми від Антіна Мухарського.

Там вона скаржилася на "переслідування української влади", так як консульство не хотіло надавати зрадниці статусу біженця.

Сніжана Єгорова (фото: Instagram.com.snezha_egorova)