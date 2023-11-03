Усик нагадав усьому світові про звірства росіян

У лютому 2024 року відбудеться бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії. У ході своєї підготовки та спілкуванні з іноземними журналістами він не забуває згадувати й про війну в Україні.

Журналіст запитав спортсмена про його внесок у перемогу України. Усик відповів, що відвідував звільнені місця, де були росіяни, та навіть мав намір піти на фронт. Проте на початку повномасштабної війни його обов'язки полягали в убезпеченні своєї сім'ї.

"Спочатку я відвідав своїх синів, маму та батьків моєї дружини в Європі, а потім я повернувся в Україну, де мене чекала моя дружина, моя донька. Я фактично впорався з обов'язками як чоловіка та батька, і я тренувався", - розповідає Олександр.

Усик підтримує Україну інформаційно та фінансово, збираючи гроші на допомогу ЗСУ (фото: instagram.com/usykaa)

Він зазначає, що після бою з Дюбуа в Польщі на передовій не був, але відвідав місця, які постраждали після війни. За його словами, це були лише зруйновані оселі та вбиті люди.

Побачивши всі жахи війни, боксер почав працювати над відновлення країни.

"Ми хочемо, щоб люди повернулися. Ми хочемо, щоб вони жили у своїх домівках, виховували своїх дітей. Ось чому моя команда й команда United 24 робимо це все. Ми хочемо повернути наших людей. Повернути до нормального життя", - наголосив Усик.

Олександр Усик став амбасадором United 24 (фото: instagram.com/usykaa)