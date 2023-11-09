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"Столица Украины - Москва". Звезда "Сватов" призвала к воссоединению "двух братских народов"

Актриса Железняк из сериала "Сваты" выдала очередную порцию бреда (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Российская актриса Олеся Железняк уже давно поддерживает войну в Украине, хотя когда-то она с удовольствием бывала здесь, снималась в сериале "Сваты". Сейчас артистка считает россиян и украинцев одним народом и заявляет, что столица Украины - Москва.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на пропагандистские СМИ РФ.

Что говорит Алеся Железняк

48-летняя Олеся Железняк родилась в Москве, много времени проводила в Украине, где, кстати, живет большинство ее родственников.

"Украинцы одурманены моралью Запада, не понимают, к чему все идет. Но все должно встать на круги своя со временем", - заявила она.

Олеся говорит, что остро реагирует на острые события, происходящие в мире. Ей больно и плохо от тревожных новостей.

После начала полномасштабного вторжения РФ, она вообще "перестала находить место", ведь от нее отвернулись многие родные, живущие в Украине. 

"Мне кажется, что мы должны быть вместе. Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе. Мы - одно, потому что культура у нас общая",  - заявила Железняк.

Олеся Железняк поддерживает Путина (фото: росСМИ)

Позиция Железняк о войне в Украине

Ранее Железняк сравнивала украинцев с российскими оккупантами. Первые, по ее словам, "изуродованы злостью", а вторые - "светятся даже без ног".

"Я, когда вижу видео с другой стороны, я вижу, что лица изуродованы злостью. Я вижу, что у человека недоброе на душе, они не готовы прощать. И когда я вижу наших, у них лица спокойные, это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше, - заявила "путинистка".

Напомним, что показ сериала "Сваты" в Украине был запрещен с 2017 по 2019 год, поскольку его актеры незаконно ездили в оккупированный Крым.

В 2019 году запрет сняли, а актеру Федору Добронравову разрешили въезд в Украину. Последний сезон "Сватов" вышел в 2021 году.

Как мы ранее писали, дочь Снежаны Егоровой ответила, где сейчас находится и чем занимается ее мама-путинистка.

Также Усик напомнил всему миру о зверствах россиян.

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