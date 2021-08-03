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До столицы за 100 гривен: проезд в маршрутках под Киевом взлетел до космических размеров

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Вторник 03 августа 2021 09:03
До столицы за 100 гривен: проезд в маршрутках под Киевом взлетел до космических размеров Фото: Под Киевом подорожали маршрутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки под Киевом снова подорожали. Перевозчики подняли цены, хотя качество обслуживания осталось на прежнем уровне.

Волна негодования подорожанием уже возникла в соцсети Facebook.

Так, например, доехать из Василькова в Киев теперь стоит 41 гривну, а добраться оттуда же в Калиновку 18 гривен. Проезд из Вишневого в Киев обойдется в 25 гривен, хотя это всего 2 километра от столицы.

"А что там с проездом случилось? Перевозчики, вы там совсем рехнулись?" - спрашивают возмущенные украинцы в соцсети.

До столицы за 100 гривен: проезд в маршрутках под Киевом взлетел до космических размеров

Это подорожание не предел

В маршрутных автобусах, которые работают на правобережной части Киевской области, могут повысить цены на проезд на 10-15%. Ориентировочно это произойдет в сентябре. Об этом сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Где еще подняли проезд

Тарифы на проезд уже "взвинтили" в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи – до 27 грн. Стоимость проезда подняли и в направлении Бородянки и Клавдиево – с 30 до 37 грн. Об этом сообщало издание "Вести".

Как мы сообщали ранее, в Киеве обновили правила для маршруток. Теперь там не должно быть шансона и жары.

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