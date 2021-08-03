До столиці за 100 гривень: проїзд у маршрутках під Києвом злетів до космічних розмірів

Маршрутки під Києвом знову подорожчали. Перевізники підняли ціни, хоча якість обслуговування залишилася на колишньому рівні.

Так, наприклад, доїхати з Василькова до Києва тепер коштує 41 гривню, а дістатися звідти ж до Калинівки 18 гривень. Проїзд з Вишневого до Києва обійдеться в 25 гривень, хоча це всього 2 кілометри від столиці.

"А що там з проїздом сталося? Перевізники, Ви там зовсім збожеволіли?"- запитують обурені українці в соцмережі.

Це подорожчання не межа

У маршрутних автобусах, які працюють на правобережній частині Київської області, можуть підвищити ціни на проїзд на 10-15%. Орієнтовно це відбудеться у вересні. Про це повідомив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Де ще підняли проїзд

Тарифи на проїзд вже "накрутили" в напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі – до 27 грн. Вартість проїзду підняли і в напрямку Бородянки та Клавдієво – з 30 до 37 грн. Про це повідомляло видання "Вести".