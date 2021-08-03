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До столиці за 100 гривень: проїзд у маршрутках під Києвом злетів до космічних розмірів

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Вівторок 03 серпня 2021 09:03
До столиці за 100 гривень: проїзд у маршрутках під Києвом злетів до космічних розмірів Фото: Під Києвом подорожчали маршрутки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки під Києвом знову подорожчали. Перевізники підняли ціни, хоча якість обслуговування залишилася на колишньому рівні.

Хвиля обурення подорожчанням вже виникла в соцмережі Facebook.

Так, наприклад, доїхати з Василькова до Києва тепер коштує 41 гривню, а дістатися звідти ж до Калинівки 18 гривень. Проїзд з Вишневого до Києва обійдеться в 25 гривень, хоча це всього 2 кілометри від столиці.

"А що там з проїздом сталося? Перевізники, Ви там зовсім збожеволіли?"- запитують обурені українці в соцмережі.

До столиці за 100 гривень: проїзд у маршрутках під Києвом злетів до космічних розмірів

Це подорожчання не межа

У маршрутних автобусах, які працюють на правобережній частині Київської області, можуть підвищити ціни на проїзд на 10-15%. Орієнтовно це відбудеться у вересні. Про це повідомив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Де ще підняли проїзд

Тарифи на проїзд вже "накрутили" в напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі – до 27 грн. Вартість проїзду підняли і в напрямку Бородянки та Клавдієво – з 30 до 37 грн. Про це повідомляло видання "Вести".

Як ми повідомляли раніше, в Києві оновили правила для маршруток. Тепер там не повинно бути шансону і спеки.

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