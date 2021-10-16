В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео)

Демонстранты с государственными флагами и транспарантами вечером 15 октября собрались на площади Свободы, где митинг продолжался.

На кадрах видно, как во время шествия граждане Армении хором цитировали строки речевки "Путин - х**ло".

Также можно заметить, что правоохранители следили за порядком во время проведения митинга, и сопровождали движение колонны.

Видео: в Ереване митингующие выкрикивали известную речевку про Путина 15 октября

Митинг в Ереване организовали оппозиционеры из "Народно-демократического полюса", возобновившие в октябре акции против действующей власти в Армении.

На Facebook-странице НДП отмечается, что в день протеста 15 октября "начались шаги по устранению предателей".

Митинг в Ереване сторонников "НДП" 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)

Учредителями и членам Совета движения "НДП" являются активисты организации "Сасна Црер". В период "бархатной революции" весной 2018 года, в результате которой к власти в Армении пришел оппозиционер Никол Пашинян и занял пост премьера, организация его поддерживала, но позже между главой правительства и руководителями "Сасна Црер" возникли разногласия.

Митинг армянских оппозиционеров в Ереване 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)