В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео)

В столице Армении Ереване митингующие передали "пламенный привет" президенту РФ, исполнив на многолюдном шествии в центре города известный хит харьковских футбольных фанатов про Владимира Путина.
Соответствующее видео с акции протеста опубликовано в сети.
Демонстранты с государственными флагами и транспарантами вечером 15 октября собрались на площади Свободы, где митинг продолжался.
На кадрах видно, как во время шествия граждане Армении хором цитировали строки речевки "Путин - х**ло".
Также можно заметить, что правоохранители следили за порядком во время проведения митинга, и сопровождали движение колонны.
Видео: в Ереване митингующие выкрикивали известную речевку про Путина 15 октября
Митинг в Ереване организовали оппозиционеры из "Народно-демократического полюса", возобновившие в октябре акции против действующей власти в Армении.
На Facebook-странице НДП отмечается, что в день протеста 15 октября "начались шаги по устранению предателей".
Митинг в Ереване сторонников "НДП" 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)
Учредителями и членам Совета движения "НДП" являются активисты организации "Сасна Црер". В период "бархатной революции" весной 2018 года, в результате которой к власти в Армении пришел оппозиционер Никол Пашинян и занял пост премьера, организация его поддерживала, но позже между главой правительства и руководителями "Сасна Црер" возникли разногласия.
Митинг армянских оппозиционеров в Ереване 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)
Напомним, 7 октября в Верховной Раде Украины нардепы "поздравили" Путина с днем рождения этой знаменитой песней.
Также сообщалось, что перед этим украинцы научили австрийцев песне про Путина во время проведения Евро 2020, после чего кричалка зазвучала и на улицах Бухареста, где проходил матч.