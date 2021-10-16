UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео)

Автор: Владимир Костырин

В столице Армении Ереване митингующие передали "пламенный привет" президенту РФ, исполнив на многолюдном шествии в центре города известный хит харьковских футбольных фанатов про Владимира Путина.

Соответствующее видео с акции протеста опубликовано в сети.

Демонстранты с государственными флагами и транспарантами вечером 15 октября собрались на площади Свободы, где митинг продолжался.

На кадрах видно, как во время шествия граждане Армении хором цитировали строки речевки "Путин - х**ло".

Также можно заметить, что правоохранители следили за порядком во время проведения митинга, и сопровождали движение колонны.

Видео: в Ереване митингующие выкрикивали известную речевку про Путина 15 октября

Митинг в Ереване организовали оппозиционеры из "Народно-демократического полюса", возобновившие в октябре акции против действующей власти в Армении.

На Facebook-странице НДП отмечается, что в день протеста 15 октября "начались шаги по устранению предателей".

Митинг в Ереване сторонников "НДП" 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)

Учредителями и членам Совета движения "НДП" являются активисты организации "Сасна Црер". В период "бархатной революции" весной 2018 года, в результате которой к власти в Армении пришел оппозиционер Никол Пашинян и занял пост премьера, организация его поддерживала, но позже между главой правительства и руководителями "Сасна Црер" возникли разногласия.

Митинг армянских оппозиционеров в Ереване 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)

Напомним, 7 октября в Верховной Раде Украины нардепы "поздравили" Путина с днем рождения этой знаменитой песней.

Также сообщалось, что перед этим украинцы научили австрийцев песне про Путина во время проведения Евро 2020, после чего кричалка зазвучала и на улицах Бухареста, где проходил матч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинАрменияЕреванПротест в Ереване