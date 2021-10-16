У столиці Вірменії мітингувальники виконали хіт про Путіна (відео)

Демонстранти з державними прапорами і транспарантами ввечері 15 жовтня зібралися на площі Свободи, де мітинг тривав.

На кадрах видно, як під час ходи громадяни Вірменії хором цитували рядки речівки "Путін - х**ло".

Також можна помітити, що правоохоронці стежили за порядком під час проведення мітингу, і супроводжували рух колони.

Відео: у Єревані мітингувальники вигукували відому речівку про Путіна 15 жовтня

Мітинг в Єревані організували опозиціонери з "Народно-демократичного полюса", які поновили в жовтні акції проти чинної влади у Вірменії.

На Facebook-сторінці НДП зазначається, що в день протесту 15 жовтня "почалися кроки з усунення зрадників".

Мітинг в Єревані прихильників "НДП" 15 жовтня (фото: facebook.com/NatDemAxis)

Засновниками та членам Ради руху "НДП" є активісти організації "Сасна Црер". У період "оксамитової революції" навесні 2018 року, в результаті якої до влади у Вірменії прийшов опозиціонер Нікол Пашинян та отримав пост прем'єра, організація його підтримувала, але пізніше між главою уряду і керівниками "Сасна Црер" виникли розбіжності.

Мітинг вірменських опозиціонерів в Єревані 15 жовтня (фото: facebook.com/NatDemAxis)