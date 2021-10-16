ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео)

Новина українською →
Ереван, Армения, Суббота 16 октября 2021 07:17
В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео) Фото: в Ереване митингующие высказались о Путине известной речевкой (facebook.com/NatDemAxis)
Автор: Владимир Костырин

В столице Армении Ереване митингующие передали "пламенный привет" президенту РФ, исполнив на многолюдном шествии в центре города известный хит харьковских футбольных фанатов про Владимира Путина.

Соответствующее видео с акции протеста опубликовано в сети.

Демонстранты с государственными флагами и транспарантами вечером 15 октября собрались на площади Свободы, где митинг продолжался.

На кадрах видно, как во время шествия граждане Армении хором цитировали строки речевки "Путин - х**ло".

Также можно заметить, что правоохранители следили за порядком во время проведения митинга, и сопровождали движение колонны.

Видео: в Ереване митингующие выкрикивали известную речевку про Путина 15 октября

Митинг в Ереване организовали оппозиционеры из "Народно-демократического полюса", возобновившие в октябре акции против действующей власти в Армении.

На Facebook-странице НДП отмечается, что в день протеста 15 октября "начались шаги по устранению предателей".

В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео)В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео)

Митинг в Ереване сторонников "НДП" 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)

Учредителями и членам Совета движения "НДП" являются активисты организации "Сасна Црер". В период "бархатной революции" весной 2018 года, в результате которой к власти в Армении пришел оппозиционер Никол Пашинян и занял пост премьера, организация его поддерживала, но позже между главой правительства и руководителями "Сасна Црер" возникли разногласия.

В столице Армении митингующие исполнили хит про Путина (видео)

Митинг армянских оппозиционеров в Ереване 15 октября (фото: facebook.com/NatDemAxis)

Напомним, 7 октября в Верховной Раде Украины нардепы "поздравили" Путина с днем рождения этой знаменитой песней.

Также сообщалось, что перед этим украинцы научили австрийцев песне про Путина во время проведения Евро 2020, после чего кричалка зазвучала и на улицах Бухареста, где проходил матч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Армения Ереван Протест в Ереване
LITE
16 октября не смотрите в зеркало и откажитесь от крупных покупок: что нельзя делать сегодня
16 октября не смотрите в зеркало и откажитесь от крупных покупок: что нельзя делать сегодня