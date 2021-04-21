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"Статус групп" строит стадион на "Бориспольской" 

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 14:45
"Статус групп" строит стадион на "Бориспольской"  Фото: Status Group строит стадион на Бориспольской в Киеве (пресс-служба)
Автор: Styler

Столичный девелопер Status Group возводит в Киеве на проспекте Бажана, недалеко от метро "Бориспольская" и жилого комплекса Olympic Park, новую футбольную площадку. Масштабное строительство планируют завершить уже в мае этого года и торжественно перерезать ленточку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали в компании-застройщике, спортивно-оздоровительный комплекс будет состоять из футбольного поля, зрительских трибун и внушительного пространства для тренажеров.

"Площадка может конкурировать с лучшими спортивными стадионами Киева, ее оборудуют профессиональным спортинвентарем, чтобы детям и взрослым было комфортно заниматься спортом в этом месте и не искать коммерческие спортивные комплексы в других районах Киева", - говорят в компании.

&quot;Статус групп&quot; строит стадион на &quot;Бориспольской&quot;

Застройщик вкладывает в этот проект свои личные средства, а сама спортивная площадка будет свободна для посещения 24 часа в сутки для всех желающих.

Напомним, ранее девелопер начал строительство школы на Осокорках, провел бесплатный интернет для жителей района, обустроил береговую зону.

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