"Статус груп" будує стадіон на " Бориспільській" 

Столичний девелопер Status Group зводить в Києві на проспекті Бажана, недалеко від метро "Бориспільська" і житлового комплексу Olympic Park, новий футбольний майданчик. Масштабне будівництво планують завершити вже в травні цього року і урочисто перерізати стрічку.

Як розповіли в компанії-забудовнику, спортивно-оздоровчий комплекс складатиметься з футбольного поля, глядацьких трибун і значного простору для тренажерів.

"Майданчик може конкурувати з кращими спортивними стадіонами Києва, його обладнають професійним спортінвентарем, щоб дітям і дорослим було комфортно займатися спортом в цьому місці і не шукати комерційні спортивні комплекси в інших районах Києва", - кажуть в компанії.

Забудовник вкладає в цей проект свої особисті кошти, а сама спортивна площадка буде вільною для відвідування 24 години на добу для всіх бажаючих.