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Status Group заявила о строительстве начальной школы на Осокорках

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 14:25
Status Group заявила о строительстве начальной школы на Осокорках Фото: на Осокорках появится новая школа (коллаж Styler)
Автор: Styler

В этом году на Осокорках появится новая школа. Столичный девелопер Status Group возводит учебное заведение І ступени для 1-4 классов рядом с жилым комплексом "Ривьера".

Об этом сообщила пресс-службы компании.

В сообщении отмечается, что отсутствие учебного заведения в этом районе давно беспокоило местных жителей, которые были вынуждены по этой причине отправлять детей учиться в другие школы. На дорогу до ближайшей из них нужно тратить больше часа.

"Пока, сидя на карантине, многие оживленно обсуждают вопросы школьного образования, застройщик перешел от слов к делу и начал строительство общеобразовательной частной школы первой ступени для учащихся 1-4 классов", - говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что школа готова принять до 225 детей, будет отвечать всем требованиям современных стандартов, чтобы детишки шли в школу, как на праздник, чувствовали себя свободно, уверенно и получали качественное образование в комфортных условиях.

Друзі, ми вже розповідали вам, що на території ЖК «Рів'єра» зараз будуємо свою школу першого ступеню навчання для учнів...

Posted by Status Group "Riviera” on Tuesday, April 20, 2021

Стоит отметить, что недавно компания презентовала проект будущей школы, в нем 14 комнат. В одном из помещений - современный спортзал общей площадью 200 кв.м, в нем же будут отдельная тренерская, локация для спортивного снаряжения и детская раздевалка. Свои творческие таланты дети смогут развивать в современном актовом зале, рассчитанном на 99 зрителей.

В школе также планируется просторная столовая на 66 мест с кухней полного цикла, отдельные кабинеты для директора, методиста и учителей.

"Будучи социально ответственной компанией, Status Group не первый раз приходит на помощь киевлянам. Недавно девелопер провел на Осокорках для всех жителей и гостей района бесплатный интернет. Все, что нужно сделать, - ввести пароль Status Group и пользоваться в неограниченных количествах. В планах - благоустройство территории Осокорков и речки Подборная. Все - в свободном доступе для горожан", - отмечают в пресс-службе

Напомним, ранее столичный девелопер Status Group установил свободный интернет по ул. Малоземельная, рядом с ЖК "Ривьера".

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