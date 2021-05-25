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Все для безопасности детей: в школах Киева появятся "умные" сигнализации

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Киев, Вторник 25 мая 2021 19:15
Все для безопасности детей: в школах Киева появятся "умные" сигнализации Фото: в школах Киева появится новая система сигнализации (Anthony Devlin / Getty Images)
Автор: Styler

В школах Киева установят новую систему сигнализаций с датчиками движения. Также власти столицы хотят ввести патрулирование во всех учебных заведениях города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Так, в городском совете рассказали, что каждая школа уже оборудована тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, помещения школ круглосуточно находятся под наблюдением охранника, который не пропускает посторонних.

"Безопасность наших детей в приоритете. Поэтому мы оборудовали каждое учреждение образования столицы охранно-тревожной сигнализацией, так называемыми "тревожными кнопками" и камерами видеонаблюдения. Кроме того, территории некоторых школ, где чаще всего фиксируются случаи нарушения общественного порядка, дополнительно патрулирует муниципальная охрана", - сообщил Мондриевский.

Все для безопасности детей: в школах Киева появятся &quot;умные&quot; сигнализации

Фото: охрана в школе (kmr.gov.ua)

Также он добавил, в будущем планируют расширить зону патрулирования на все учебные заведения Киева.

А еще отметил, что сейчас в городе готовятся к внедрению новой автоматизированной системы сигнализации с датчиками движения, которая сделает невозможным несанкционированный доступ в учреждения образования, в частности, в ночное и нерабочее время.

Как мы сообщали ранее, в Киеве обучение завершится 28 мая.

Также напомним, в столице началась масштабная программа по профориентации школьников.

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