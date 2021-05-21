ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кличко назвал дату завершения обучения в школах Киева

Новина українською →
Пятница 21 мая 2021 12:33
Кличко назвал дату завершения обучения в школах Киева Фото: занятия в школах Киева завершатся в мае (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве завершится обучение в школах 28 мая. Продолжать занятия летом не будут.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что ученики прошли учебную программу дистанционно и не нуждаются в дополнительных занятиях летом.

"Департамент образования КГГА рекомендовал завершить обучение в школах 28 мая. И продолжать его летом мы не будем, потому что все ученики столичных школ даже при карантине учились дистанционно", - сказал Кличко.

Напомним, в КГГА ранее заявляли, что в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут.

Ранее сообщалось, что в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество школа
NEWS
Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию
Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия