В Киеве началась масштабная программа по профориентации школьников

В Киеве началась масштабная программа по профориентации молодежи. Первым ее шагом станет проведение профориентационного тестирования среди учащихся 7-11 классов. Об этом сообщила директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

"Благодаря тестированию мы помогаем детям и их родителям ответить на важный вопрос – как не ошибиться в выборе будущей профессии? Как известно, успешный выбор профессии во многом определяет результаты труда, уровень дохода, способствует реализации личностного потенциала. А по статистике более половины выпускников университетов работают не по специальности, поэтому профориентационное тестирование для определения способностей и интересов детей является крайне актуальным сегодня. Тестирование для всех учащихся столицы абсолютно бесплатное", – поделилась Мария Богуслав.

Она отметила, что профориентационный тест, разработанный командой столичного проекта Образовательный Хаб города Киева, который является структурным подразделением КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА", и Ассоциацией инновационного и цифрового образования.

"Во время работы над тестами, мы использовали самые современные разработки в области тестологии. Тест является адаптивным и "подстраивается" под человека, который его проходит. Его преимуществом является то, что он дает точный результат за короткое время его прохождения. Другие же профориентационные тесты длятся по несколько часов, однако дети не всегда могут быть сконцентрированными так долго: от первого до последнего вопроса – что критически важно для точного результата", – объясняет автор системы профориентационного тестирования, заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Виталий Зубков.

Он добавил, что в рамках пилота к тестированию уже присоединились более 1600 учащихся из 27 школ Шевченковского района столицы, а чуть позже пройти профориентационный тест смогут ученики из всех школ Киева.