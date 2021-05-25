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Все для безпеки дітей: в школах Києва з'являться "розумні" сигналізації

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 19:15
Все для безпеки дітей: в школах Києва з'являться "розумні" сигналізації Фото: у школах Києва з'явиться нова система сигналізації (Anthony Devlin/Getty Images)
Автор: Styler

У школах Києва встановлять нову систему сигналізацій з датчиками руху. Також влада столиці хоче ввести патрулювання у всіх навчальних закладах міста.

Про це повідомили в прес-службі Київради.

Так, у міській раді розповіли, що кожна школа вже обладнана тривожними кнопками та камерами відеоспостереження.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, приміщення шкіл цілодобово знаходяться під охороною відповідальної особи, яка не пропускає сторонніх.

"Безпека наших дітей у пріоритеті. Тому ми обладнали кожен заклад освіти столиці охоронно-тривожною сигналізацією, так званими "тривожними кнопками", та камерами відеоспостереження. Окрім того, території деяких шкіл, де найчастіше фіксують випадки порушення громадського порядку, додатково патрулює муніципальна охорона", – повідомив Мондриївський.

Все для безпеки дітей: в школах Києва з'являться &quot;розумні&quot; сигналізації

Фото: охорона в школі (kmr.gov.ua)

Також він додав, у майбутньому планують розширити зону патрулювання на всі заклади освіти Києва.

А ще зауважив, що зараз у місті готуються до впровадження нової автоматизованої системи сигналізації з датчиками руху, яка унеможливить несанкціонований доступ до закладів освіти, зокрема, у нічний та позаробочий час.

Як ми повідомляли раніше, у Києві навчання завершиться 28 травня.

Також нагадаємо, у столиці розпочалася масштабна програма з профорієнтації школярів.

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