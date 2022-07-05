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В столичном Днепре появились медузы: что известно

Фото: В реке Киева появились медузы (facebook.com)
Автор: Людмила Жукова

В столичной речке Днепр снова замечены морские обитатели. Речь идет о пресноводных медузах.

Об их появлении сообщил житель Киева Александр Киевлянин.

Где заметили медуз

По словам мужчины, маленькие медузы были замечены вблизи Русановского моста в Киеве среди водорослей.

Что мы знаем о пресноводных медузах

Пресноводная медуза Craspedacusta sowerbyi широко распространена практически на всех континентах за исключением Антарктиды, обитает в стоячих водоемах и речных заводях с медленным течением, а также искусственных прудах, водохранилищах.

Экологи считают, что такое явление происходит, когда вода нагревается выше +25 градусов.

Появление медуз — плохой симптом который означает, что качество воды в Днепре катастрофически ухудшается.

Как мы ранее писали, из-за оккупантов в Черном море массово гибнут дельфины.

Ранее также сообщалось, что в Азовском море российские оккупанты погубили краснокнижный вид рыб.

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медузы