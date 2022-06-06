В Азовском море оккупанты погубили краснокнижный вид рыб
В Азовском море из-за действий российских оккупантов зафиксирована гибель краснокнижного вида рыб Желтая тригла (или морской петух), единственного вида рода в фауне Украины.
Об этом рассказал директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик в своем Facebook.
Он отмечает, что за всю историю существования парка, то есть за 12 лет, до сих пор не было "ни одного случая фиксации позорного факта гибели Желтой триглы в Азовском море".
"Орки и здесь превзошли сами себя. Надеюсь, что очень скоро орки как инвазионный вид нашей экосистемы исчезнут с нашей территории. Слава Украине!!!" - говорится в публикации.
В Азовском море зафиксирована гибель редкой рыбы Желтая тригла (фото: facebook.com / Дмитро Воловик)
Обратим внимание, что руководитель природного парка в комментариях под постом указывает на связь гибели Желтого морского петуха с мором дельфинов в акватории Азовского моря, что было замечено на днях недалеко от Мариуполя.
Что известно о Желтой тригле
В Красной книге Украины эта рыба имеет природоохранный статус "редкий". Морская демерсальная рыба достигает 75 см длины и массы до 6 кг. Продолжительность жизни до 14 лет. Питается Желтый морской петух рыбами, ракообразными и моллюсками.
Тригла имеет большую голову треугольной формы, которая покрыта костными пластинами, гребнями и шипами. Имеет пестрый окрас тела розовый, желтый, красно-коричневый с темными пятнами, бурый и золотистый, а также белый на брюшной части - благодаря чему рыба и получила свое название Морской петух.
Желтая тригла (фото: uk.wikipedia.org)
У Желтой триглы довольно долгий период нереста, с мая по август в Европе, а в акватории Африки - круглогодичный.
Морской желтый петух (фото: Bild / RoterKnurrhahn)
Напомним, недавно уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупредила, что в Мариуполе высокая угроза попадания трупного яда, бактерий и других возбудителей в водопроводную систему, реки, море и подземные источники.
Также в мэрии Мариуполя заявляли об угрозе полного вымирания Азовского моря. Дело в том, что в результате регулярной бомбардировки "Азовстали" российские военные могли вызвать утечку десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.