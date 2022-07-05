У столичному Дніпрі з'явилися медузи: що відомо

Де помітили медуз

За словами чоловіка, маленькі медузи були помічені поблизу Русанівського мосту в Києві серед водоростей.

Що ми знаємо про прісноводних медуз

Прісноводна медуза Craspedacusta sowerbyi широко поширена практично на всіх континентах за винятком Антарктиди, мешкає в стоячих водоймах і річкових заплавах з повільною течією, а також штучних ставках, водосховищах.

Екологи вважають, що таке явище відбувається, коли вода нагрівається вище +25 градусів.

Поява медуз - поганий симптом який означає, що якість води в Дніпрі катастрофічно погіршується.