У столичному Дніпрі з'явилися медузи: що відомо

У столичній річці Дніпро знову помічені морські мешканці. Йдеться про прісноводних медуз.
Про їх появу повідомив житель Києва Олександр Киянин.
За словами чоловіка, маленькі медузи були помічені поблизу Русанівського мосту в Києві серед водоростей.
Прісноводна медуза Craspedacusta sowerbyi широко поширена практично на всіх континентах за винятком Антарктиди, мешкає в стоячих водоймах і річкових заплавах з повільною течією, а також штучних ставках, водосховищах.
Екологи вважають, що таке явище відбувається, коли вода нагрівається вище +25 градусів.
Поява медуз - поганий симптом який означає, що якість води в Дніпрі катастрофічно погіршується.
Як ми раніше писали, через окупантів у Чорному морі масово гинуть дельфіни.
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