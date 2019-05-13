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Стоит приготовиться: погода приготовила украинцам неприятный сюрприз

STYLERЖизнь    13.05.2019 - 07:12
Стоит приготовиться: погода приготовила украинцам неприятный сюрприз
Погода в Украине 13 мая принесет дожди и грозы (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в понедельник будет не слишком комфортной

Погода в Украине, в понедельник, 13 мая, "подарит" очередную порцию дождей с грозами жителям всех без исключения областей. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Прошлая спокойная теплая ночь сменится теплым, но мокрым днем. К слову, такой прогноз на 13 мая ранее подтвердила и синоптик Наталка Диденко.

Утешительной новостью, несмотря на осадки, будет спокойный ветер - 3-8 метров в секунду.

Стоит приготовиться: погода приготовила украинцам неприятный сюрприз

Погода в Украине 13 мая принесет дожди и грозы (коллаж РБК-Украина)

Температура воздуха будет колебаться на отметках от 17 до 24 градусов. Причем, чем восточнее, тем теплее.

Минимальные отметки на термометре сегодня будут на Львовщине - от +17 до +19 градусов. Максимально воздух прогреется на Юге и на Востоке - от +22 до +24 тепла.

А небольшие дожди с грозами сегодня охватят всю территорию страны. Поэтому, выходя из дома, стоит приготовиться - прихватить с собой зонтики.

Стоит приготовиться: погода приготовила украинцам неприятный сюрприз

Погода в Украине 13 мая принесет дожди и грозы (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.

Также сообщалось, что в Киев на следующей неделе придет потепление.

К слову, народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.

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