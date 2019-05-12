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В Киев на следующей неделе придет потепление

Новости » Общество    12.05.2019 - 15:06
В Киев на следующей неделе придет потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вторая половина недели в столице будет сухой и теплой

Погода в Киеве 13 мая будет дождливой, местами ожидается гроза. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра в столице ожидаются дожди с грозами, температура днем около +20.

Отмечается, что во второй половине недели в Киеве ожидается потепление. Диденко добавила, что следующие выходные в столице также будут сухими и теплыми.

"В столице вторая половина недели, включая со следующими выходными, обещает быть наконец-то преимущественно сухой и солнечной", - говорится в сообщении.

В Киев на следующей неделе придет потепление

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 13 мая 2019 всю территорию Украины накроют дожди с грозами. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23. В Киеве завтра также ожидается гроза.

Ранее синоптики сообщали, что погода 12 мая 2019 будет дождливой практически по всей стране, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем будет достигать +23.

Добавим, как заявляла синоптик Наталка Диденко, воскресенье в Украине будет одним из самых теплых дней среди стран Европы. Днем в большинстве областей страны столбики термометров поднимутся до +24. В южных регионах также потеплеет, днем температура будет колебаться от +15 до +20.

Завтра Украину накроют грозы На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами
Новости Украины Гидрометцентрдиденко
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