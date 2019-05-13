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Варто приготуватися: погода приготувала українцям неприємний сюрприз

STYLERЖиття    13.05.2019 - 07:12
Варто приготуватися: погода приготувала українцям неприємний сюрприз
Погода в Україні 13 травня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в понеділок буде не надто комфортною

Погода в Україні, в понеділок, 13 травня, "подарує" чергову порцію дощів з грозами мешканцям всіх без винятку областей. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Минула спокійна тепла ніч зміниться теплим, але мокрим днем. До слова, такий прогноз на 13 травня раніше підтвердила і синоптик Наталка Діденко.

Втішною новиною, незважаючи на опади, буде спокійний вітер - 3-8 метрів за секунду.

Варто приготуватися: погода приготувала українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні 13 травня принесе дощі і грози (колаж РБК-Україна)

Температура повітря коливатиметься на позначках від 17 до 24 градусів. Причому, чим східніше, тим тепліше.

Мінімальні позначки на термометрі сьогодні будуть на Львівщині - від +17 до +19 градусів. Максимально повітря прогріється на Півдні та на Сході - від +22 до +24 тепла.

А невеликі дощі з грозами сьогодні охоплять всю територію країни. Тож, виходячи з дому, варто приготуватися - прихопити з собою парасольки.

Варто приготуватися: погода приготувала українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні 13 травня принесе дощі і грози (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у травні.

Також повідомлялося, що в Київ наступного тижня прийде потепління.

До слова, народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

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