Варто приготуватися: погода приготувала українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні в понеділок буде не надто комфортною
Погода в Україні, в понеділок, 13 травня, "подарує" чергову порцію дощів з грозами мешканцям всіх без винятку областей. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Минула спокійна тепла ніч зміниться теплим, але мокрим днем. До слова, такий прогноз на 13 травня раніше підтвердила і синоптик Наталка Діденко.
Втішною новиною, незважаючи на опади, буде спокійний вітер - 3-8 метрів за секунду.
Погода в Україні 13 травня принесе дощі і грози (колаж РБК-Україна)
Температура повітря коливатиметься на позначках від 17 до 24 градусів. Причому, чим східніше, тим тепліше.
Мінімальні позначки на термометрі сьогодні будуть на Львівщині - від +17 до +19 градусів. Максимально повітря прогріється на Півдні та на Сході - від +22 до +24 тепла.
А невеликі дощі з грозами сьогодні охоплять всю територію країни. Тож, виходячи з дому, варто приготуватися - прихопити з собою парасольки.
Погода в Україні 13 травня принесе дощі і грози (фото: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у травні.
Також повідомлялося, що в Київ наступного тижня прийде потепління.
До слова, народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.