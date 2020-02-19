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Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая

Новости » Общество     19.02.2020 - 20:11
Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая
Фото: самолет с украинцами в аэропорту Уханя (china.mfa.gov.ua)

Прибытие борта ожидается завтра в 8 утра

Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского посольства в Китае.

Сообщается, что самолет вылетел в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву).

Ранее сообщалось, что борт с эвакуированными украинцами должен прилететь в аэропорт "Борисполь" 20 февраля в 8 утра. Украинский самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Фото: china.mfa.gov.ua

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создано двойное кольцо защиты. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Дмитрия Коваля, для приема эвакуированных из Китая граждан готовы четыре места в разных городах Украины.

Также РБК-Украина писало, что ранее аэропорт "Борисполь" уже принимал рейсы с украинцами из Китая, где произошла вспышка коронавируса.

К приему эвакуированных из Китая готовы четыре объекта, - Минздрав Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя
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