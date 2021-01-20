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Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич"

Италия, Среда 20 января 2021 08:03
Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич"
В Италии выставили на продажу 42-летний Москвич (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Италии выставили на продажу универсал"Москвич-2137", которому 42 года. Известно, что автомобиль ввезен в страну в 1978 году и с тех пор его пробег составил всего 78 км, так как его практически не эксплуатировали.

Как сообщает "Автоцентр", автомобиль находится в идеальном состоянии, практически заводском. Его ни разу не ставили на учет и это при том, что машина сменила четырех владельцев. Нынешний владелец раритетного автомобиля признался, что машина полностью на ходу, но пришлось немного вложиться. В частности, есть небольшая коррозия и требуется замена тормозной системы и бензонасоса.

Еще одной проблемой стало то, что у продавца нет документов на данный автомобиль. Однако, несмотря на все проблемы, владелец собирается получить за транспортное средство не менее 16 500 долларов.

Стоит отметить, что за такую же цену можно купить новенькую Toyota Corolla. Однако ценители раритетного автомобиля наверняка найдутся. В советское время часть моделей отечественного автопрома отправлялась на экспорт и особой популярностью пользовались именно Жигули, Волги и Москвичи.

Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;Стоит, как новая иномарка: в Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;

В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич" за 16 500 долларов (Фото: autocentre.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что названы "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом.

А также рассказывали о том, что появилось фото предка "Запорожца", который выглядел очень необычно.

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