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Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний "Москвич"

Італія, Середа 20 січня 2021 08:03
Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний "Москвич"
В Італії виставили на продаж 42-річний Москвич (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Італії виставили на продаж універсал"Москвич-2137", якому 42 роки. Відомо, що автомобіль ввезений в країну в 1978 році й з того часу його пробіг склав всього 78 км, через те, що його практично не експлуатували.

Як повідомляє "Автоцентр", автомобіль знаходиться в ідеальному стані, практично заводському. Його жодного разу не ставили на облік і це при тому, що машина змінила чотирьох власників. Нинішній власник раритетного автомобіля зізнався, що машина повністю на ходу, але довелося трохи вкластися. Зокрема, є невелика корозія і потрібна заміна гальмівної системи та бензопомпи.

Ще однією проблемою стало те, що у продавця немає документів на цей автомобіль. Однак, попри на всі проблеми, власник збирається отримати за транспортний засіб не менше 16 500 доларів.

Варто відзначити, що за таку ж ціну можна купити новеньку Toyota Corolla. Однак цінителі раритетного автомобіля напевно знайдуться. У радянський час частина моделей вітчизняного автопрому відправлялася на експорт і особливою популярністю користувалися саме Жигулі, Волги та Москвичі.

Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний &quot;Москвич&quot;Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний &quot;Москвич&quot;Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний &quot;Москвич&quot;Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний &quot;Москвич&quot;Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний &quot;Москвич&quot;Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний &quot;Москвич&quot;Коштує, як нова іномарка: в Італії виставили на продаж 42-річний &quot;Москвич&quot;

В Італії виставили на продаж 42-річний "Москвич" за 16 500 доларів (Фото: autocentre.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом.

А також розповідали про те, що з'явилося фото предка "Запорожця", який виглядав дуже незвично.

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