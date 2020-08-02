А стоит ли? Эксперты рассказали, как долго можно хранить замороженные продукты

Бытует мнение, что продукты могут быть полезными только в том случае, если они свежие. Однако эксперты считают по-другому. Оказывается, что фрукты и овощи, которые сразу пойдут в заморозку, собирают на пике созревания, поэтому их питательная ценность изначально выше.

Заморозка на производстве сохраняет питательные вещества продуктов - разрушаются они только через год хранения. Порой могут возникнуть проблемы этапе бланширования - обработке продукта кипятком или паром.

Также не стоит забывать, что свежая продукция теряет питательную ценность так же, как и замороженная, а то и быстрее. Фрукты и овощи начинают терять влагу сразу после сбора, а вскоре начинают портиться. Тот же зеленый горошек за пару суток теряет до 51% витамина С, а в овощах, которые хранятся в холоде или при комнатной температуре, снижается уровень антиоксидантов.

Если замораживать фрукты и овощи дома проблематично, то с мясной и рыбной заморозкой дело обстоит иначе. В доказательство приводят тот факт, что 90% европейского общепита, который для многих является эталоном, строится на заморозке. Главное - соблюдать технологии.

Выбирая замороженное мясо, помните, что сохранить его вкусовые качества можно лишь с помощью длительной разморозки. Поэтому, если не собираетесь готовить его в день покупки, - берите заморозку. Также не забывайте, что промышленная заморозка гарантирует сохранение полезных свойств продуктов, в отличие от домашней морозилки.

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