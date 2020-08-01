Топ продуктов, которые помогут успокоиться и укрепят нервы

Список продуктов, которые укрепят нервы (фото: pixabay.com)

Эти продукты помогут снять нервное напряжение

Проблемы с нервной системой влияют на качество жизни и вредят всему организму. Срывы, депрессии, неврозы всегда приводят к ослаблению всего организма, что влечет за собой целый ряд болезней.

Нервная система людей, которые живут в состоянии хронического психического напряжения, работают на полную мощность и получает перегрузку. Чаще всего этими людьми являются люди с профессией, требующей большой стрессоустойчивости - врачи, полицейские и прочие.

В таком случае, важно потреблять продукты, содержащие незаменимый для нервов витамин В1, который есть в гречневой и овсяной кашах, в ржаном хлебе, орешках, цветной капусте.

Также порой бывает, что мы перегружаем нервную систему умственными нагрузками, при которых необходим витамин В2. Он содержится в бобовых, шпинате, абрикосах, молоке и сыре.

Для нормального метаболизма аминокислот, профилактики разных видов анемии и нормального развития нервной ткани, не забывайте есть продукты в которых содержится В12. Лучшими источниками витамина является рыба, сыр, молоко, творог и йогурт.

Также для работы мозга и гормонального баланса необходим йод, который в больших количествах содержится в продуктах морского происхождения. Также он есть в овощах и фруктах, например, хурме, черной смородине, огурцах и картофеле.

Но важно помнить, что переизбыток витаминов в организме может также причинить ощутимый вред. Поэтому, если организм не страдает от дефицита, то не стоит их употреблять не проконсультировавшись предварительно со специалистом.

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