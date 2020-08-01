ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ученые рассказали, какие продукты провоцируют акне: проблем с кожей не избежать

Суббота 01 августа 2020 14:50
Ученые рассказали, какие продукты провоцируют акне: проблем с кожей не избежать
Продукты, которые вызывают акне (фото: unsplash.com)

Продукты, которые негативно влияют на состояние кожи

Акне - хроническое заболевание сальных желез, которое характеризуется закупориванием и воспалением волосяных фолликулов, которое может возникнуть банально при неправильном рационе.

Известно, что фастфуд и снэки - вредная еда даже для абсолютно здорового человека, к тому же, такая пища способна провоцировать воспаления кожи. Сюда можно добавить любую жирную пищу.

Постарайтесь убрать из своего рациона сахар и белую муку (торты, пирожные, белый хлеб, сладкую газировку), заменив их продуктами, богатыми клетчаткой (цельнозерновой хлеб и бобовые).

Многие не придают значения тому, сколько употребляют молочной продукции, ведь считается, что коровье молоко и творог полезны для организма. Пациентам с акне нужно помнить, что увеличение потребления молочной продукции может спровоцировать появление прыщей. Особенно это касается жирных сыров твердых сортов.

Лишняя чашка кофе может также спровоцировать угревую сыпь, поскольку в кофейных зернах содержится органическая кислота, которая повышает уровень кортизола - гормона стресса.

Данное заболевание может также возникнуть из-за генетики, неполадок в эндокринной системе, инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта, курения, влияния психо-эмоциональных перегрузок.

Чаще всего болезнь поражает кожу лица, верхних отделов спины, груди, реже - кожу плеч и предплечий. Стоит отметить, что не существует единой схемы лечения, поэтому лучше всего обратиться к дерматологу-косметологу.

Ранее мы публиковали список продуктов, которые помогут успокоиться и укрепят нервы.

Мы писали, какие популярные продукты могут привести к гибели.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины продукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь