А чи варто? Експерти розповіли, як довго можна зберігати заморожені продукти

Існує думка, що продукти можуть бути корисними лише в тому випадку, якщо вони свіжі. Проте експерти вважають по-іншому. Виявляється, що фрукти і овочі, які відразу підуть в заморозку, збирають на піку дозрівання, тому їх поживна цінність спочатку вище.

Заморозка на виробництві зберігає поживні речовини продуктів - вони руйнуються лише через рік зберігання. Іноді вони можуть псуватися на етапі бланшування - обробці продукту окропом або паром.

Також не варто забувати, що свіжа продукція втрачає поживну цінність так само, як і заморожена, а то й швидше. Фрукти та овочі починають втрачати вологу відразу після збору, а незабаром починають псуватися. Той же зелений горошок за пару діб втрачає до 51% вітаміну С, а в овочах, які зберігаються в холоді або при кімнатній температурі, знижується рівень антиоксидантів.

Якщо заморожувати фрукти і овочі у будинку проблематично, то з м'ясним та рибним заморожуванням справа йде інакше. На доказ наводять той факт, що 90% європейського громадського харчування, яке для багатьох є еталоном, будується на заморожуванні. Головне - дотримуватися технології.

Вибираючи заморожене м'ясо, пам'ятайте, що зберегти його смакові якості можна лише за допомогою тривалого розморожування. Тому, якщо не збираєтеся готувати його в день покупки, - беріть заморозку. Також не забувайте, що промислове заморожування гарантує збереження корисних властивостей продуктів, на відміну від домашньої морозилки.

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