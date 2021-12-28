Не стоит так делать: в каких ситуациях не нужно извиняться

Слова извинения или сожаления мы привыкли использовать интуитивно. Порой смысл таких слов совсем утерян, так как люди извиняются за то, к чему не имеют никакого отношения.

Если вы не сделали другому человеку ничего плохого, умышленно или случайно – вам не стоит извиняться. Такие извинения часто говорят о том, что у вас есть базовая неуверенность в себе.

Но есть и другие ситуации, в которых вы не должны извиняться перед другими людьми. И чем раньше вы избавитесь от этой привычки, тем быстрее начнется ваше развитие, и вы обретете уверенность.

Желание большего

Постоянное желание чего-то лучшего и большего – это черта победителей. Если вы хотите достичь чего-то, победить – вы не должны чувствовать за это свою вину и извиняться.

Вы просите увеличить вашу зарплату у начальника и считаете, что вы объективно этого заслуживаете – это нормально. А вот извиняться и смущаться в такой ситуации – не стоит.

Желание жить по собственному графику

Вы привыкли ложиться спать и просыпаться по утрам в то время, которое вам удобно и подходит. Ваши дни четко расписаны – тренировки, прием пищи, встречи и развлечения.

Если вы что-то не успеваете или не можете сделать, так как это может нарушить ваш график, то вы не обязаны извиняться.

Ваша жизнь и ваш распорядок дня – это ваше личное дело, которое окружающих не касается. И вы не обязаны ломать свой день ради кого-то другого, если не хотите.

Ваши убеждения

У каждого человека есть собственные убеждения, которые влияют на действия. И извиняться за свои убеждения точно не нужно.

Примите решение о том, что вы никогда не позволите другим людям давить на вас и чувствовать себя виноватым за то, что верите и считаете истиной.

Именно таким способом достигается гармония с собой, и умение защищать свои собственные границы.

Вы можете выслушать убеждения другого человека и его аргументацию, и даже сопоставить это со своими взглядами на жизнь. Но чувствовать вину за то, что ваши взгляды отличаются – не стоит.

Ваши неудачи

Неудачи бывают в жизни любого человека, и они являются нормальной частью пути к успеху. Если какая-то ваша инициатива оказалась провальной, то не стоит извиняться за это.

Проанализируйте, что именно пошло не так и, как можно исправить ситуацию в следующий раз. Ответственность за ошибку вы несете только перед собой.

Отказ

Вы не обязаны делать все, о чем вас попросят. Если вас просит начальник сделать задание, а у вас совершенно нет на это времени или вам некомфортно выполнить его по другим объективным причинам – вы имеете право высказать свое мнение и найти другой путь решения.

Это касается и просьб ваших друзей, коллег, членов семьи и самых близких людей. Вы не обязаны подчиняться и делать все невозможное, чтобы заставить себя сделать что-то неприятное.

Мы проводим большую часть своей жизни в том, чтобы подстроиться под других людей, пытаемся угодить их интересам. Но стоит попробовать им предложить подстроиться под вас.

Не извиняйтесь за то, что вы научились отвечать "нет" на то, что вам некомфортно, не подходит, неприятно или огорчает.

Вопросы

Никогда не бойтесь задавать вопросы другим людям. И вы не должны за них извиняться. Именно уточнения и вопросы помогают понять человека правильно.

Вопросы помогают получить новую информацию, обучаться и прояснять то, что вам непонятно. Общение с людьми, которые знает что-то отличное от вас, что-то новое – дает возможность расти.

Если у вас есть вопросы, то не стоит извиняться за них. Даже если вы ранее уже задавали похожие вопросы. Не стоит в диалоге употреблять фразу: "Простите, что заставляю вас повторить, но…?"