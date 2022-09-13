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Стоимость "борщевого набора" взлетела до небес. Эксперты говорят, дальше будет еще хуже

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 19:41
Стоимость "борщевого набора" взлетела до небес. Эксперты говорят, дальше будет еще хуже Стало известно, сколько стоит "борщевой набор" (коллаж РБК-Украина) )
Автор: Анна Шиканова

Цена на "борщевой набор" в Украине за год выросла более чем на 60%. При этом, стоимость традиционных для украинского блюда продуктов с началом полномасштабной войны увеличилась аж на 22%.

Сколько стоит "борщевой набор" сегодня и чего ждать украинцам дальше - читайте в материале Styler.

Как изменилась цена "борщевого набора"

По словам специалистов Национального научного центра "Институт аграрной экономики", за год традиционные продукты для борща выросли в цене на 60,2% - с 69,76 до 111,78 гривны.

Больше всего выросла стоимость свинины. Если раньше ее легко можно было приобрести за 120 грн/кг, то сегодня за это мясо в большинстве магазинов и на рынках приходится выложить около 150 грн/кг. Это, к слову, самый дорогой компонент в блюде. Если же вы хотите лакомиться постным борщом, то его сварить можно будет за 53 гривны.

Стоит заметить, что в начале сентября резко выросли цены почти на все овощи "борщевого набора". Исключение - только картофель, стоимость которого по сравнению с прошлым годом осталась неизменной.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин говорит, например, что капуста сегодня стоит около 17,30 грн/кг (это в 2,8 раза больше цены в начале сентября прошлого года), лук вырос в цене в 3,9 раза, морковь - в 2,6 раза, свекла - почти вдвое.

Большую роль в подорожании овощей сыграли, конечно же, российские оккупанты. Вторжение рф на нашу землю перебило логистические цепи и отрезало часть производителей и поставщиков продуктов от потребителей. Добавьте сюда еще девальвацию и стремительное увеличение цен на бензин и дизель…

Что будет дальше с ценами "продуктового набора"

Эксперты говорят, что дальше будет только хуже, несмотря на то, что в августе стоимость овощей немного снизилась по сравнению с июлем, чему способствовал разгар сезона уборки урожая.

Потому что, прогнозируют аналитики, в октябре все изменится.

"Осенью расходы на хранение овощей будут расти, ожидается увеличение расходов производителей на энергоносители, транспортную логистику, коммунальные услуги, электроэнергию и прочее", - сказала научная сотрудница отдела ценообразования и агрорынка "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина в комментарии УНИАН.

Она добавляет, что после октября украинцам следует ожидать увеличения цены на все овощные группы продуктов на около 15-20%.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что еще в этом году в стране будет наблюдаться ограниченное предложение некоторых видов овощей, в частности лука и капусты.

Стоимость &quot;борщевого набора&quot; взлетела до небес. Эксперты говорят, дальше будет еще хуже

Фото: Аналитики прогнозируют подорожание "борщевого набора"

Что такое "борщевой набор"

Хотя рецептов украинского борща, который недавно оказался под защитой ЮНЕСКО, существует множество, и это блюдо все же в любых вариациях содержит традиционные составляющие. Именно они объединяются в так называемый "борщевой набор".

Например, самый простой, так сказать, бюджетный вариант "борщевого набора" обязательно включает в себя:

  • капусту
  • свеклу
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • томатную пасту
  • масло
  • зелень и фасоль
  • свиные ребрышки с мясом (или другое мясо, в основном - свинина)

Также к "борщевому набору" иногда добавляют сметану и хлеб.

Ранее мы писали, что в Украине могут ввести новый праздник - в честь всемирно известного блюда.

Держите еще и 5 уникальных украинских борщей, рецепты которых вас точно удивят.

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